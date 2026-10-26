Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,19%321,24
  • OMX Riga0,84%987,12
  • OMX Tallinn−0,28%2 264,45
  • OMX Vilnius0,03%1 502,16
  • S&P 5000,97%7 697,9
  • DOW 300,48%52 463,97
  • Nasdaq 1,25%26 278,64
  • FTSE 1000,73%10 768,31
  • Nikkei 225−0,8%62 189,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,34
  • OMX Baltic−0,19%321,24
  • OMX Riga0,84%987,12
  • OMX Tallinn−0,28%2 264,45
  • OMX Vilnius0,03%1 502,16
  • S&P 5000,97%7 697,9
  • DOW 300,48%52 463,97
  • Nasdaq 1,25%26 278,64
  • FTSE 1000,73%10 768,31
  • Nikkei 225−0,8%62 189,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,34
  • ST

Kui heas seisus on Eesti, Läti ja Leedu kapitaliturud 2026. aasta lõpus?

Selles podcast’is annavad kaks Baltikumi finantsmaailma mõjukat esindajat piirkonna kapitaliturgude olukorrale otsekohese hinnangu: seis on rahuldav, kuid võiks olla palju parem.
Nasdaq Tallinna juht ja Nasdaq Balti börside juht Kaarel Ots ning Läti Signet Banki tegevjuht Roberts Idelsons.
  • Nasdaq Tallinna juht ja Nasdaq Balti börside juht Kaarel Ots ning Läti Signet Banki tegevjuht Roberts Idelsons.
  • Foto: Merlin Zuzjonok
Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots toob välja ühe olulise näitaja. Börsil noteeritud aktsiate ja võlakirjade koguväärtus moodustab kolme Balti riigi SKPst vaid 10–12%, samas kui hästi toimiva kapitalituru puhul peetakse soovitavaks ligikaudu 50% taset. Kas piirkond on tõesti neli kuni viis korda maha jäänud? Ots kutsub üles kannatlikkusele. Balti riikides puudus 50 aastat turumajandus ning seda on praktiseeritud alles 35 aastat. Seetõttu on piirkond endiselt järelejõudmise faasis ning 50% on hea pikaajaline siht.
Kõige olulisem on ettevõtete suurus. Rahvusvahelised indeksikoostajad liigitavad Balti riigid endiselt piiriturgude (frontier markets) hulka. See staatus viitab suuremale riskile ning jätab piirkonna ilma sadade miljonite eurode väärtuses passiivsete investeerimisfondide kapitalivoogudest. Arenevate turgude (emerging markets) kategooriasse jõudmiseks vajab piirkond suuremaid börsiettevõtteid Tallinnas, Riias ja Vilniuses.
Läti Signet Banki tegevjuht Roberts Idelsons näeb põhjust optimismiks. Võlakirjaturg kasvab jõudsalt ning nii investorite kui ka poliitikute finantskirjaoskus paraneb. Kuna Läti riik on paljude ettevõtete suurim aktsionär, leiab Idelsons, et valitsus peaks viima oma suuremad ettevõtted börsile. Kõige ilmsem kandidaat oleks energiaettevõte Latvenergo. Ta rõhutab, et see ei tähenda erastamist. Riik võib jääda enamusaktsionäriks, samal ajal kui ettevõtte juhtimine muutub läbipaistvamaks ja tegevus tõhusamaks. Ots nõustub ning toob näiteks Leedu Ignitise, Tallinna Sadama ja Telia, mis näitavad, et suurem läbipaistvus tasub end ära.
Saates räägitakse ka viimaste aastate nõrgematest börsidebüütidest ning sellest, miks need ei anna põhjust paanikaks. Kas kapitaliturud ohustavad pankade tegevust? Idelsonsi sõnul on olukord hoopis vastupidine. Miks kuuluvad Balti riikide majandused Euroopa kõige pangakesksemate hulka ning mida see tähendas 2008. aasta finantskriisi ajal? Miks eelistavad kiiresti kasvavad ettevõtted emiteerida 8–10% intressiga võlakirju ja kes neid tegelikult ostavad? Vestlusest leiab vastused neile küsimustele ning kuuleb ka üllatavat asjaolu Eesti riigi hiljutise miljardi euro suuruse võlakirjaemissiooni kohta.
Tähelepanu pööratakse ka kodumajapidamiste säästudele. Eesti elanikel on hoiustel ligi 15 miljardit eurot ja Läti elanikel 11–12 miljardit eurot, kuid enamik inimesi ei investeeri üldse. Mis võiks seda muuta? Idelsons juhib tähelepanu piirkonna maksusüsteemile.
Saate lõpus annavad külalised seadusandjatele konkreetseid soovitusi: viia suurimad riigiettevõtted börsile, kujundada üksikisiku tulumaksusüsteem investeerimist soodustavaks ning koostada selge tegevuskava, mis mahuks ühele A4-lehele.
Ja veel üks oluline mõte: kolm Balti riiki moodustavad üheskoos kuue miljoni elanikuga turu, mitte 1,3 miljoni elanikuga väikeriigi. Kuula saatest, kuidas külalised soovitavad seda ühist potentsiaali ära kasutada.
Saadet juhib Hando Sinisalu. Podcast on inglise keeles.
How healthy are the capital markets of Estonia, Latvia and Lithuania at the end of 2026?
In this podcast two leading voices of the region's financial world give a candid answer: okay, but it could be much better.
Kaarel Ots, CEO of Nasdaq Tallinn Stock Exchange, explains the key number. Listed equity and bonds divided by GDP stand at only 10 to 12 percent across the three countries, while a healthy market is usually considered to be around 50 percent. Is the region really four to five times behind? Ots asks listeners to be patient. The Baltics had no market economy for 50 years and have practised one for only 35, so the region is still playing catch up, and 50 percent is a good North Star.

Hetkel kuum

  • 24.10.26, 06:00
Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami
  • 23.10.26, 10:19
Hiigeltehing sadamas: Sõõrumaa tegi kerkivas elamuarenduses 4,5 miljoni eurose diili
  • 23.10.26, 07:00
Pankrotti varisenud kinnisvarafirmast kadus 4 miljonit
  • ST
  • 19.10.26, 11:00
Folderiti juht: ettevõtted kardavad tarkvara vahetamist rohkem kui suuri arveid
What matters most is size. Index providers still classify the Baltics as a frontier market, a label that signals higher risk and keeps the region outside the flows of passive investment funds worth hundreds of millions of euros. To move up to emerging status, the region needs larger listed companies in Tallinn, Riga and Vilnius.
Roberts Idelsons, CEO of Signet Bank in Latvia, sees reasons for optimism. The bond market is booming, financial literacy is growing among investors and politicians alike.Because the state is the largest shareholder in many Latvian companies, Idelsons argues that governments should list their biggest businesses, with Latvenergo as the obvious candidate. This, he stresses, is not privatisation: the state can remain the majority owner while the company becomes better governed and more efficient. Ots agrees and points to Ignitis in Lithuania, Tallinna Sadam and Telia as proof that transparency pays off.
The guests also talk about the weaker IPOs of recent years and why they are no reason to panic. Do capital markets threaten banks? Idelsons says the opposite is true. Why are Baltic economies among the most bank dependent in Europe, and what did that mean in 2008? Why do fast growing companies choose bonds at 8 to 10 percent, and who actually buys them? The answers are in the conversation, along with a surprise about a recent Estonian government bond of one billion euros.
Households come under the spotlight as well. Estonians hold almost 15 billion euros in deposits and Latvians 11 to 12 billion, yet most people do not invest at all. What would change that? Idelsons points out the region`s taxation.
The episode ends with concrete advice for lawmakers: list the largest state owned companies, redesign personal income tax to reward investing, and write a plan that fits on one A4 page. And one more thing, together the three Baltic countries form a market of six million people, not 1.3 million. Listen to the full conversation to hear how the guests want to use that.
The podcast is hosted by Hando Sinisalu. The podcast is in English.
Sisuturundussaade
Kui heas seisus on Eesti, Läti ja Leedu kapitaliturud 2026. aasta lõpus?
00:00
Peatükid
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Prominioni infoturbeekspert Ekke Einberg.
  • ST
  • 19.10.26, 16:06
Infoturbeekspert Ekke Einberg: paberile joonistatud tabalukk varast eemal ei hoia

Hetkel kuum

Sergey Radchenko hinnangul on Vladimir Putini propaganda üks huvitavamaid külgi see, et selles peitub alati mingisugune tõetera.
Uudised
  • 25.10.26, 13:00
Lääs alahindas Venemaa kõige ohtlikumat liikumapanevat jõudu
AI kasutust on väga raske eelarvestada, tunnistas Bolti arendusvaldkonna asepresident Siim Viidu.
Uudised
  • 25.10.26, 09:52
Bolti AI õppetunnid: töötajad kulutasid lihtsatele ülesannetele kümneid tuhandeid eurosid
Kalve Coffeel on Tallinnas kaks kohvikut, üks suleti tänavu.
Uudised
  • 24.10.26, 17:05
Börsil kauplev Läti kohvikukett: meil läheb Tallinnas kehvemini kui Pariisis
Kümme eri suuruses pakki, mida tellisid inimesed omale kuskilt mujalt Euroopa otsast, aga kunagi neid kätte ei saanudki. Hinnalisim asi, mis ühest pakist välja tuli, oli rohkem väärt kui kõik ülejäänud pakkide sisud kokku.
Uudised
  • 24.10.26, 06:00
Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami
Vilniuses Vilnelės skverai kvartalisse on kavandatud kokku 26 hoonet 1106 korteriga ning ehitust alustati 2020. aastal.
Uudised
  • 25.10.26, 17:41
Merko kaebas Vilniuse taristulepingu pärast kohtusse
Viljandis tunnustati Järvamaa, Raplamaa ja Viljandimaa ettevõtjaid.
Uudised
  • 24.10.26, 18:00
Galerii: avalikustati Kesk-Eesti edukamad ettevõtted
Novateki arendatud The Arctic LNG 2 projekt.
Uudised
  • 24.10.26, 09:56
FT: Venemaa juhtis ja rahastas salaja USA gaasiprojekti
Folderiti asutaja ja tegevjuht Kent Raju
  • ST
Sisuturundus
  • 19.10.26, 11:00
Folderiti juht: ettevõtted kardavad tarkvara vahetamist rohkem kui suuri arveid
Anthropic avaldas prospekti ning tahab börsile jõuda enne novembri lõppu
Anthropic avaldas prospekti ning tahab börsile jõuda enne novembri lõppu
Swedbanki juhatuse liige Olavi Lepp rääkis saates tehisaru kasutamisest finantssektoris. Praegu jäeti AI-kulud veel peitu, kuid tehnoloogiat kasutatakse kahel eesmärgil, nagu aktsionäridele on lubatud.
Swedbanki juht Olavi Lepp: Leedu pensionireform on pehmelt öeldes katastroof
Ehitusplatsil joobe kontrollimine võib toimuda rutiinselt
Tänasest võib bussijuhtidel ja ehitajatel rutiinselt joovet testida
Anthropic avaldas prospekti ning tahab börsile jõuda enne novembri lõppu
Anthropic avaldas prospekti ning tahab börsile jõuda enne novembri lõppu
Üle 30 töötaja peab Kohtla-Järvel tegutsev Ida-Viru Keskhaigla koondama uuel aastal tugistruktuuridest, et haigla suudaks täita ravilepinguid.
Suurhaigla kavandab koondamist. Kulude kokkuhoid viib üle 30 töökoha
Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta juhtimisel otsib ministeerium lahendust, millega saab kontrollida ettevõtete tausta ja juhte, kaitstes samal ajal inimeste eraelu.
Pakosta tahab äriregistrist kaotada endiste juhtide andmed
Budapesti kesklinna eri ajastutest pärit suursugused hooned pakkusid silmailu, mida Tallinnas jalutades sageli napib. Ent kui palju maksab korter nende uhkete fassaadide taga võrreldes Tallinnaga?
Budapest võlus arhitektuuriga, kuid kinnisvarahinnad panid ahhetama
Investor Toomase kommentaar
Järva tarbijate ühistu sulgeb jaanuaris Linnamäe Konsumi Lasnamäe Tervisemaja renditingimuste tõttu.
Coop paneb Tallinnas poe kinni ja koondab
Esimesed Lidli poed avati Eestis 2022. aasta märtsis, korraga avati kaheksa poodi.
Juhtimise Leetu koondanud Lidli Balti äri saab uue juhatuse liikme
Folderiti asutaja ja tegevjuht Kent Raju
  • ST
Folderiti juht: ettevõtted kardavad tarkvara vahetamist rohkem kui suuri arveid
Tesla ja SpaceXi juhi Elon Muski sõnul ootab tehisintellektile spetsialiseerunud pilveteenuste pakkujaid ees ulatuslis ühinemiste ja pankrottide laine.
Musk: AI-andmekeskustel läheb elu keeruliseks
“Hindasime valesti, kuidas kliendid hinnatõusule reageerivad,” tunnistas Lindti nõukogu esimees Ernst Tanner.
Lindti juht tunnistas: šokolaadi hinnatõus peletas ostjad eemale
Prosus on Hollandi investeerimisvaldusettevõte, millel on osalused paljudes internetiettevõtetes. Tähtsaim investeering on Hiina Tencent, mis on üks maailma suurimaid videomänguteenuste pakkujaid.
Analüüs: 10 analüütikute lemmikaktsiat Euroopast
Investor Toomase kommentaar
Apollo peaökonomisti Torsten Sløki sõnul peaks andmekeskuste rajamise aeglustumine tulema kasuks ettevõtetele, kelle tootmisvõimsus on piiratud. Investorid näivad aga kartvat ka nõudluse võimalikku nõrgenemist.
Andmekeskuste rajajate aktsiad kukuvad, kuigi tellimuste maht kasvab jõudsalt
Norra naftafondi asejuhi Trond Grande sõnul suhtub fond juba mõnda aega aktsiaturgudesse ettevaatlikult.
Ligi 30 miljardit kaotanud Norra naftafond hoiatab tehisaru riski eest
Kümme eri suuruses pakki, mida tellisid inimesed omale kuskilt mujalt Euroopa otsast, aga kunagi neid kätte ei saanudki. Hinnalisim asi, mis ühest pakist välja tuli, oli rohkem väärt kui kõik ülejäänud pakkide sisud kokku.
Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami
Ivo Volkovi juhitud Merko kontsern on Lätis juba ligi 30 aastat tegutsenud, kuid ta tervitab Riia turul ka nooremaid konkurente.
Eestlased krabasid lätlaste nina alt Riia kinnisvaraturu endale. “Lätlane teab, et kui Eesti arendaja on teinud, siis sellel on kvaliteedimärk taga”
Juhul kui turg on võlakirja lunastuse hetkel madalseisus, võib tekkida olukord, kus ettevõte ei suuda võlakirju tagasi maksta. Siis tuleb otsida muid lahendusi, märkis võlakirjaekspert Valeria Kiisk.
Eesti võlakirjaturul küpseb 44 miljoni euro suurune proovikivi
Värskelt ükssarvikustaatusesse ehk vähemalt 1 miljardi dollari suuruse väärtuseni jõudnud Blackwalli asutaja Nikita Rosenberg ja riskikapitalifirma Tera Ventures juht Stanislav Ivanov võivad üksteist õnnitleda märgilise sammu puhul.
Eesti sai järgmise ükssarviku
Katri Raudsepp liikus koos eelmise RKIKi peadirektori Magnus-Valdemar Saarega kaitsetööstusettevõtte Wolfram Europa OÜ juhatusse. Ka selles kaitsefirmas on suurettevõtjal Margus Linnamäel osalus.
RKIKi asejuht üritas suunata Linnamäe osalusega firmale magusa raketihanke ja läks hiljem tema palgale
Suuraktsionär Tarmo Sild andis Arco Vara juhtimise üle 2020. aastal. Möödunud aastal andis ta ära ka nõukogu esimehe koha, selle sai Kert Keskpaik, kuid nüüd võttis Sild juhi kohale asunud Keskpaigalt nõukogu vedamise tagasi enda kätte.
35 miljoni eurone õppetund: pidevate juhivahetustega Arco Varal on pureda paras pähkel
“Ma olen siin Hiiumaal sellepärast, et nii palju stressi ei ole midagi väärt minu silmis. Mitte mingit raha, mitte midagi,” on Rain Ventsel veendunud.
Hollywoodi hittfilmide treilerimuusika sünnib Hiiumaa metsas. “Stress ei ole mingit raha väärt”
Planet42 uue Mehhiko äri raamatupidamise ümberkorraldamisel ilmnesid ulatuslikud vead, mille parandamise järel vähenes ettevõtte omakapital ligi 275 000 euro võrra.
Planet42 uut äri ähvardab põhja kõrbemine. Investorid loodavad salapärasele rahalehmale

Podcastid

Kaius Kiivramees: väikeste andmekeskuste rahastamisraskused ähvardavad turge doominoefektiga
Hommikuprogramm
Kaius Kiivramees: väikeste andmekeskuste rahastamisraskused ähvardavad turge doominoefektiga
00:00
Ministeerium Nutri-Score’i märgisest: ei nõustu kriitikaga, et tootjaid pole kaasatud
Tööstusuudised eetris
Ministeerium Nutri-Score’i märgisest: ei nõustu kriitikaga, et tootjaid pole kaasatud
00:00
Politoloog: Vseviov tõstab sotside usutavust julgeoleku teemadel
Hommikuprogramm
Politoloog: Vseviov tõstab sotside usutavust julgeoleku teemadel
Lõhkeaine müük on riigi luubi all. “Müüja peab küsima rohkem, mitte vähem”
Hommikuprogramm
Lõhkeaine müük on riigi luubi all. “Müüja peab küsima rohkem, mitte vähem”
Põlev Euroopa lõhestab Eesti poliitikuid välistööjõu teemal. “Oleme ettevõtjate nõudmisel liikunud vales suunas”
Poliitikute töölaud: riigikogu valimiste erisaade
Põlev Euroopa lõhestab Eesti poliitikuid välistööjõu teemal. “Oleme ettevõtjate nõudmisel liikunud vales suunas”
“Äripäev eetris”: Vseviovi liitumine tõstab sotsid järgmisesse liigasse
Äripäev eetris
“Äripäev eetris”: Vseviovi liitumine tõstab sotsid järgmisesse liigasse
02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
12.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
24.11.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Äripäeva Akadeemia
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (24.11., 08.12.,09.12. ja 14.12.2026)
Äripäeva Akadeemia
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
25.11.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.11.2026 Vaibkoodimine
Äripäeva Akadeemia
Vaibkoodimine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 24.10.26, 06:00
Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami
2
Uudised
  • 25.10.26, 13:00
Lääs alahindas Venemaa kõige ohtlikumat liikumapanevat jõudu
3
Uudised
  • 24.10.26, 17:05
Börsil kauplev Läti kohvikukett: meil läheb Tallinnas kehvemini kui Pariisis
4
Uudised
  • 25.10.26, 09:52
Bolti AI õppetunnid: töötajad kulutasid lihtsatele ülesannetele kümneid tuhandeid eurosid
5
Saated
  • 23.10.26, 10:19
Hiigeltehing sadamas: Sõõrumaa tegi kerkivas elamuarenduses 4,5 miljoni eurose diili
6
Uudised
  • 24.10.26, 10:22
Riigi 150miljoniline lõhkeainetehas rajatakse Läänemaale

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 26.10.26, 16:38
Anthropicu börsiplaan tõi USA aktsiaturule uut optimismi
  • ST
Sisuturundus
  • 26.10.26, 16:16
Talverehvihooaeg algab: kuidas olla valmis enne esimest libedust
  • ST
Sisuturundus
  • 26.10.26, 16:09
Kui heas seisus on Eesti, Läti ja Leedu kapitaliturud 2026. aasta lõpus?
Uudised
  • 26.10.26, 16:05
Pakosta tahab äriregistrist kaotada endiste juhtide andmed
  • ST
Sisuturundus
  • 26.10.26, 16:01
Raamatupidaja leidis viisi, kuidas teha kahe inimese töö ära üksi
Uudised
  • 26.10.26, 15:35
Aasta tööstur selgub 11 kandidaadi hulgast
Börsiuudised
  • 26.10.26, 15:27
Anthropic avaldas prospekti ning tahab börsile jõuda enne novembri lõppu
  • PRO
Saated
  • 26.10.26, 15:14
Lõhmus: olen pigem Eloni kui Jaan Tallinna leeris
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026