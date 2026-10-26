Tagasi ST Kui heas seisus on Eesti, Läti ja Leedu kapitaliturud 2026. aasta lõpus? Selles podcast’is annavad kaks Baltikumi finantsmaailma mõjukat esindajat piirkonna kapitaliturgude olukorrale otsekohese hinnangu: seis on rahuldav, kuid võiks olla palju parem.

Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots toob välja ühe olulise näitaja. Börsil noteeritud aktsiate ja võlakirjade koguväärtus moodustab kolme Balti riigi SKPst vaid 10–12%, samas kui hästi toimiva kapitalituru puhul peetakse soovitavaks ligikaudu 50% taset. Kas piirkond on tõesti neli kuni viis korda maha jäänud? Ots kutsub üles kannatlikkusele. Balti riikides puudus 50 aastat turumajandus ning seda on praktiseeritud alles 35 aastat. Seetõttu on piirkond endiselt järelejõudmise faasis ning 50% on hea pikaajaline siht.

Kõige olulisem on ettevõtete suurus. Rahvusvahelised indeksikoostajad liigitavad Balti riigid endiselt piiriturgude (frontier markets) hulka. See staatus viitab suuremale riskile ning jätab piirkonna ilma sadade miljonite eurode väärtuses passiivsete investeerimisfondide kapitalivoogudest. Arenevate turgude (emerging markets) kategooriasse jõudmiseks vajab piirkond suuremaid börsiettevõtteid Tallinnas, Riias ja Vilniuses.

Läti Signet Banki tegevjuht Roberts Idelsons näeb põhjust optimismiks. Võlakirjaturg kasvab jõudsalt ning nii investorite kui ka poliitikute finantskirjaoskus paraneb. Kuna Läti riik on paljude ettevõtete suurim aktsionär, leiab Idelsons, et valitsus peaks viima oma suuremad ettevõtted börsile. Kõige ilmsem kandidaat oleks energiaettevõte Latvenergo. Ta rõhutab, et see ei tähenda erastamist. Riik võib jääda enamusaktsionäriks, samal ajal kui ettevõtte juhtimine muutub läbipaistvamaks ja tegevus tõhusamaks. Ots nõustub ning toob näiteks Leedu Ignitise, Tallinna Sadama ja Telia, mis näitavad, et suurem läbipaistvus tasub end ära.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates räägitakse ka viimaste aastate nõrgematest börsidebüütidest ning sellest, miks need ei anna põhjust paanikaks. Kas kapitaliturud ohustavad pankade tegevust? Idelsonsi sõnul on olukord hoopis vastupidine. Miks kuuluvad Balti riikide majandused Euroopa kõige pangakesksemate hulka ning mida see tähendas 2008. aasta finantskriisi ajal? Miks eelistavad kiiresti kasvavad ettevõtted emiteerida 8–10% intressiga võlakirju ja kes neid tegelikult ostavad? Vestlusest leiab vastused neile küsimustele ning kuuleb ka üllatavat asjaolu Eesti riigi hiljutise miljardi euro suuruse võlakirjaemissiooni kohta. Tähelepanu pööratakse ka kodumajapidamiste säästudele. Eesti elanikel on hoiustel ligi 15 miljardit eurot ja Läti elanikel 11–12 miljardit eurot, kuid enamik inimesi ei investeeri üldse. Mis võiks seda muuta? Idelsons juhib tähelepanu piirkonna maksusüsteemile. Saate lõpus annavad külalised seadusandjatele konkreetseid soovitusi: viia suurimad riigiettevõtted börsile, kujundada üksikisiku tulumaksusüsteem investeerimist soodustavaks ning koostada selge tegevuskava, mis mahuks ühele A4-lehele. Ja veel üks oluline mõte: kolm Balti riiki moodustavad üheskoos kuue miljoni elanikuga turu, mitte 1,3 miljoni elanikuga väikeriigi. Kuula saatest, kuidas külalised soovitavad seda ühist potentsiaali ära kasutada. Saadet juhib Hando Sinisalu. Podcast on inglise keeles. How healthy are the capital markets of Estonia, Latvia and Lithuania at the end of 2026? In this podcast two leading voices of the region's financial world give a candid answer: okay, but it could be much better. Kaarel Ots, CEO of Nasdaq Tallinn Stock Exchange, explains the key number. Listed equity and bonds divided by GDP stand at only 10 to 12 percent across the three countries, while a healthy market is usually considered to be around 50 percent. Is the region really four to five times behind? Ots asks listeners to be patient. The Baltics had no market economy for 50 years and have practised one for only 35, so the region is still playing catch up, and 50 percent is a good North Star. Hetkel kuum Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami Hiigeltehing sadamas: Sõõrumaa tegi kerkivas elamuarenduses 4,5 miljoni eurose diili Pankrotti varisenud kinnisvarafirmast kadus 4 miljonit ST Folderiti juht: ettevõtted kardavad tarkvara vahetamist rohkem kui suuri arveid

Artikkel jätkub pärast reklaami

What matters most is size. Index providers still classify the Baltics as a frontier market, a label that signals higher risk and keeps the region outside the flows of passive investment funds worth hundreds of millions of euros. To move up to emerging status, the region needs larger listed companies in Tallinn, Riga and Vilnius.

Roberts Idelsons, CEO of Signet Bank in Latvia, sees reasons for optimism. The bond market is booming, financial literacy is growing among investors and politicians alike.Because the state is the largest shareholder in many Latvian companies, Idelsons argues that governments should list their biggest businesses, with Latvenergo as the obvious candidate. This, he stresses, is not privatisation: the state can remain the majority owner while the company becomes better governed and more efficient. Ots agrees and points to Ignitis in Lithuania, Tallinna Sadam and Telia as proof that transparency pays off.

The guests also talk about the weaker IPOs of recent years and why they are no reason to panic. Do capital markets threaten banks? Idelsons says the opposite is true. Why are Baltic economies among the most bank dependent in Europe, and what did that mean in 2008? Why do fast growing companies choose bonds at 8 to 10 percent, and who actually buys them? The answers are in the conversation, along with a surprise about a recent Estonian government bond of one billion euros.

Households come under the spotlight as well. Estonians hold almost 15 billion euros in deposits and Latvians 11 to 12 billion, yet most people do not invest at all. What would change that? Idelsons points out the region`s taxation.

The episode ends with concrete advice for lawmakers: list the largest state owned companies, redesign personal income tax to reward investing, and write a plan that fits on one A4 page. And one more thing, together the three Baltic countries form a market of six million people, not 1.3 million. Listen to the full conversation to hear how the guests want to use that.

The podcast is hosted by Hando Sinisalu. The podcast is in English.