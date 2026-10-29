Pilveäri ei päästnud Amazoni aktsiat järsust langusest
E-kaubanduse ja pilvetehnoloogia hiiglane Amazon valmistas neljapäeva õhtul investoritele pettumuse, sest ettevõtte kolmanda kvartali käive ja kasum jäid Wall Streeti ootustele alla. Tulemuste avaldamise järel sööstis Amazoni aktsia järelkauplemisel enam kui 9 protsenti allapoole.
Kolmapäeva õhtul avaldavad kvartalitulemused Microsoft ja Google’i emafirma Alphabet. Analüütikud ootavad mõlemalt tugevat käibe kasvu, kuid investorite põhiküsimus on, kas tehisarusse tehtud hiigelinvesteeringud hakkavad end piisavalt kiiresti ära tasuma.
USA kiibitootja Qualcomm teatas pikaajalisest tehingust Amazoniga, mille raames võib tehnoloogiahiid osta kuni 60 miljardi dollari eest Qualcommi tehisintellekti kiipe ja tehnoloogiat, vahendas Reuters.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.