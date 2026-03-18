Riigiprokurör Sigrid Nurm: roheraha ja krüptoriskid. 2025. aasta trendid majanduskuritegevuses

“See annab meile kainestava sissevaate sellesse, kuidas üks inimene hoiab kätt pulsil kõigel, mis on hetkel tähtis,” rääkis Äripäeva ajakirjanik Mari Mets saates “Luubi all”, milline pilt avaneb talle kohtuistungitelt, kus avatakse detailselt ärimehe Parvel Pruunsilla suhtlust ja niiditõmbamisi erakonnas Isamaa.
Majanduskuritegude büroo viib kohtu ette suurima haardega skeemitajaid ja petturid ning silma hoitakse peal rohepöördelgi. Laieneva tööpõllu juures on bürool sama probleem, mis juba aastaid - meeskond võiks palju suurem olla.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.