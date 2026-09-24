Tüdrukute töövarjupäev julgustab neidusid pürgima juhtideks

Üle 130 naisjuhi ja spetsialisti tutvustab tüdrukute töövarjupäeval noortele oma tööd, et julgustada neid kaaluma ameteid ja juhtimisrolle, mida nad ei pruugi enda jaoks võimalusena nähagi, ütles üks korraldajatest Isabella Puusepp.
Mees- ja naisjuhtide karjääriteekonnad erinevad suuresti. Ühtpidi probleemi nagu polegi, teisalt jälle on ikka küll, kirjutab naisjuhtide kiirendit korraldava Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp.
Eesti ei saa endale kahaneva tööealise elanikkonnaga väikeriigina lubada, et osa juhtimispotentsiaalist – näiteks naiste oma – jääb kasutamata. See seab ohtu siinse juhtimiskvaliteedi ja riigi konkurentsivõime, kirjutab juhtimisekspert Ülle Pind.
Lapsepõlves kaunite kunstidega tegelenud Kerli Ats ei osanud uneski näha, et ühel päeval saab temast Põllumajandus-Kaubanduskoja juht. Viimased üheksa aastat on ta aga põllupidajate hingeellu sedavõrd sisse sukeldunud, et mõnes teises sektoris end enam ette ei kujutagi.
Mariell Toiger on esimene eestlane, kes valiti Soome ärimaailma mõjukate tulevikutegijate hulka. Ta juhib inimesi 13 riigist, kuuludes ligi 2700 töötajaga rahvusvahelise pereettevõtte tippjuhtkonda, seda samuti ainsa eestlasena.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.