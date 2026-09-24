Otepää pereettevõte müüb rasketehnikat 60 riiki üle maailma

Suurem osa Engerose ärist on rahvusvaheline. Ettevõttel on kliente umbes 60 riigis ning tehnikat müüakse Euroopasse, Kesk-Aasiasse, Lõuna-Ameerikasse ja Lähis-Idasse. Boliivia, Tšiili, Paraguay või Saudi-Araabia võivad Eesti ettevõtte sihtturgudena kõlada eksootiliselt, Engerose jaoks on need muutunud igapäevaseks. „Kuna müüme sellistesse riikidesse pidevalt, on ilmselt teatav immuunsus tekkinud ja miski ei tundu enam väga ootamatu või üllatav,“ ütleb Rootsma.

60 Nii mitmesse riiki müüb Otepäält pärit pereettevõte Engeros rasketehnikat.

Tema sõnul on rahvusvahelise tuntuse taga mitme teguri koosmõju. „Aastatega oleme suutnud ennast piisavalt nähtavaks teha. Meil on suur ladu, panustame turundusse erinevates sotsiaalmeediakanalites ja toetame näiteks sporti. Ilmselt aitab see kõik kaasa, et kliendid leiavad meid üle maailma üles,“ räägib Rootsma.

Pereettevõttes sünnivad otsused kiiresti

Engeros on tänaseni pereettevõte ning kõik pereliikmed on sellega ühel või teisel moel seotud. Suuremad otsused arutatakse koos läbi. Juhan vastutab peamiselt sisseostu ja müügi eest, tema vend Rolf-Otto müügi ja tehnika eest, isa Valdur tegeleb erinevate ettevõtte tegemistega ning ema Tiia aitab vastavalt vajadusele.

Perega koos äri ajamise suurimaks plussiks peab Rootsma kiirust ja paindlikkust. „Saame otsused teha väga kiiresti ja olla paindlikud. Teine pool on see, et töö on kogu aeg kaasas ning ennast on keeruline sellest rollist välja lülitada. Tööasjad kipuvad pidevalt arutelu keskmesse jõudma,“ tõdeb ta.

Ettevõte on aastate jooksul järjepidevalt investeerinud nii tehnikavarusse kui ka hoonetesse. „Teeme järjepidevalt tööd, et areng ei katkeks. Samas oleme avatud ka uutele võimalustele muudes valdkondades,“ räägib Rootsma.

Vaba raha tõi Coop Panka

Engerose koostöö Coop Pangaga sai alguse soovist panna ettevõtte vaba raha paremini tööle. Üheks oluliseks põhjuseks panga valikul sai arvelduskontole makstav intress . Tänaseks kasutab Coop Panka igapäevaseks arveldamiseks mitu Engerose grupi ettevõtet.

Engeros kasutab ka Coop Panga Gateway teenust , mis ühendab pangakonto raamatupidamistarkvaraga. Nii liigub info tehingute ja kontojäägi kohta automaatselt panga ja raamatupidamisprogrammi vahel ning igapäevasele raamatupidamisele kulub vähem käsitööd.

Rootsma sõnul on ettevõtte jaoks oluline, et koostöö pangaga toimiks sujuvalt ka igapäevaselt. „Hindame personaalset ja vahetut suhtlust, kiireid otsuseid ning paindlikkust ja usun, et Coop Pangas on need hästi esindatud,“ ütleb ta.

Coop Panga jaoks tähendab personaalne pangandus seda, et ärikliendil on oma kliendihaldur, kes tunneb ettevõtet ja selle vajadusi ning kellega saab kiiresti ja vahetult suhelda. Kodumaise pangana tehakse Coop Panga otsused Eestis, mis võimaldab ettevõtete vajadustele operatiivselt reageerida.

Engerosel on järgmine suurem samm juba silmapiiril: 2027. aastal kaalub ettevõte uue remondihalli ehitamist. Senisele kasvule vaatamata ei otsi perefirma ka nüüd üht suurt hüpet, vaid soovib jätkata samamoodi nagu seni – samm-sammult, uusi võimalusi märgates ja järjepidevalt arenedes.