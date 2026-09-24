Eesti firmad kasiinoskeemides paljastanud ajakirjanik: see kõik on nagu matrjoška
Eestisse loodud 24 varifirmat aitasid varjata makseid ebaseaduslikesse veebikasiinodesse, näitas ajakirjanduslik uurimus. Skeem koondub tihti suure riskiisuga makseasutuste selja taha, rääkis Äripäeva ajakirjanik Polina Volkova.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.