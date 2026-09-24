Tehinguturu ülevaade: välisinvestorite usaldus Baltikumi vastu on kasvanud
Välisinvestorid ostavad Baltikumis ettevõtteid, mille tegevust ei saa siit lihtsalt mujale viia. See on üks märk, mis näitab kasvavat usaldust piirkonna majanduskeskkonna vastu, ütles Soraineni partner ja vandeadvokaat Toomas Prangli.
Kuigi Balti turul kasutatakse W&I kindlustust praegu veel suhteliselt harva, annavad tehinguturu suundumused mõista, et sellest kujuneb lähiaastatel üha tavapärasem praktika, kirjutavad advokaadibüroo WIDENi partner ja kindlustusõiguse valdkonna juht Olavi-Jüri Luik ning vandeadvokaat Martin Nikolajev.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.