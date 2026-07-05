Kiri Baltoscandalilt: sokkide põlemine toob vabaduse

Kas tõesti nii palju, kerkis kuhugi aju taganurka küsimus, kui Viljandi kultuuriakadeemia tudengid 19. Baltoscandali avamislavastuses kõik senistel etenduskunstide festivalidel mängitud tükkide pealkirjad ette lugesid.
Rahvusvahelise teatrifestivali Baltoscandal
direktori ja Rakvere Teatri juhi Joonas Tartu sõnul annab majanduse jahenemine
end ka kultuuritarbimises tunda. Tema sõnul on olemas esimesed märgid
kultuuritarbimise vähenemises.
Balti elektrivõrk ehitati ajal, mil suured elektrijaamad edastasid elektrit ühes suunas tarbijatele. Tänapäeval võib aga igaüks olla ka elektritootja ning see muudab kogu süsteemi. Saatejuht Hando Sinisalu räägib hiljuti jõud ühendanud Netcontroli ja ABB esindajate Kristaps Alcmanise (Netcontrol Läti organisatsiooni tegevjuht) ja Dainius Bružasega (ABB Baltikumi elektrifitseerimise valdkonna juht) sellest, kuidas piirkonna elektrivõrk peab muutuma paindlikumaks, automatiseeritumaks ja turvalisemaks.