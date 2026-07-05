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Kiri Baltoscandalilt: sokkide põlemine toob vabaduse

Laupäeval jätkus osalusteater. Sai nalja, sai mõelda, isegi napsi sai - mida sa hing veel tahta oskad.
„IsLand Bari” igas lauas käib omaette etendus.
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