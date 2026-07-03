Kiri Baltoscandalilt: kui taevas muutub maapealseks põrguks

Kas tõesti nii palju, kerkis kuhugi aju taganurka küsimus, kui Viljandi kultuuriakadeemia tudengid 19. Baltoscandali avamislavastuses kõik senistel etenduskunstide festivalidel mängitud tükkide pealkirjad ette lugesid.
Tänavu suvel juba 19. korda toimuv teatrifestival Baltoscandal paneb Rakveres taas elu kihama. Teiste seas on Virumaale oodata maailma teatrielu praegusaja üht mõjukaimat persooni, šveitslast Milo Raud.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.