Vastukaja: 100 000 esitamata aruannet on enamasti ikka motivatsiooni küsimus

Paar aastat tagasi tekkinud audiitorteenuse defitsiit on praeguseks lahenenud, majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätmise põhipõhjus seisneb muus, kirjutab vandeaudiitor ja audiitorkogu president Märt-Martin Arengu vastukajas ettevõtja Elmo Somelari arvamusloole.

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