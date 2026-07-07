Vastukaja: 100 000 esitamata aruannet on enamasti ikka motivatsiooni küsimus

Paar aastat tagasi tekkinud audiitorteenuse defitsiit on praeguseks lahenenud, majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätmise põhipõhjus seisneb muus, kirjutab vandeaudiitor ja audiitorkogu president Märt-Martin Arengu vastukajas ettevõtja Elmo Somelari arvamusloole.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks peab Märt-Martin Arengu hinnangul enam kui 100 000 esitamata aruande peapõhjuseks just motivatsiooni nappust;
- kuidas lahenes paar aastat tagasi ettevõtjaid kimbutanud audiitorteenuse defitsiit ja millised sammud selleks astuti;