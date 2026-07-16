Peeter Tammistu: Eesti on jäänud liialt kõhtu sügama

Päriselt iibe ja majandusega tegeledes saame säilitada edu, mille kätte võidelnud oleme. On see noorte või vanade teha, on iseküsimus, kirjutab majandusanalüütik ja endine konkurentsiameti peadirektor Peeter Tammistu Äripäeva essees.

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artiklit lugedes teada: miks peab Peeter Tammistu Eesti suurimaks ohuks mitte ainult majanduse seiskumist, vaid ka põhiseaduslikku kriisi;

kuidas seob autor iibe languse, tööjõupuuduse ja sisserände küsimuse Eesti pikaajalise heaoluga;