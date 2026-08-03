Advokaadid: Balti tehinguturg muutub. Seni nišilik kindlustus kogub kiiresti kaalu

ST Sisuturundus

Ettevõtte ostu-müügi tehingus ei määra tulemust üksnes hind, vaid ka see, kui põhjalikult on riskid kaardistatud. PwC eksperdid selgitavad saates, kuidas due diligence ehk eelanalüüs aitab tuvastada ettevõtte väärtust, varjatud kohustusi ja võimalikke pidureid tehingu lõpuni jõudmisel.