Advokaadid: Balti tehinguturg muutub. Seni nišilik kindlustus kogub kiiresti kaalu

Kuigi Balti turul kasutatakse W&I kindlustust praegu veel suhteliselt harva, annavad tehinguturu suundumused mõista, et sellest kujuneb lähiaastatel üha tavapärasem praktika, kirjutavad advokaadibüroo WIDENi partner ja kindlustusõiguse valdkonna juht Olavi-Jüri Luik ning vandeadvokaat Martin Nikolajev.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millal võib ettevõtte ostul peituda „varjatud puudus“ ja kuidas see ostjat hiljem valusalt tabada võib;
- kuidas Olavi-Jüri Luige ja Martin Nikolajevi sõnul aitab W&I kindlustus leevendada ostja ja müüja vastandlikke huve;