Tehnoloogiakooli juht: IT-spetsialiste on endiselt palju tarvis, aga valdkond võib üllatada

IT-spetsialistid peavad Eestis kiiresti leidma rohkem rakendust väljaspool tehnoloogiasektorit – näiteks hotellis, restoraniketis või piimatööstuses, kirjutab tehnoloogiakooli //kood juht Lauri Haav.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks näeb Lauri Haav suurimat IT-tööturu kasvuvõimalust just hotellides, tööstuses ja kaubanduses, mitte tehnoloogiaettevõtetes;
- kuidas võib tehisintellekt muuta väiksematele Eesti ettevõtetele IT-inimeste palkamise ja oma tarkvaralahenduste loomise senisest jõukohasemaks.