USA aktsiafutuurid pöördusid järsust langusest tugevale tõusule

USA aktsiafutuurid pöördusid kolmapäeval järsust langusest tõusule, kui Ühendriikide president Donald Trump tunnustas vahevalimistel demokraatide valimisvõitu. Investoritele teeb siiski muret võimalik karmim regulatsioon tehnoloogiasektoris.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks pöördusid USA aktsiafutuurid pärast esialgset langust järsku tõusule ning kuidas Donald Trumpi reaktsioon investorite meeleolu mõjutas;
- milliseid riske näevad investorid tehisintellekti- ja tehnoloogiasektoris ning millised aktsiad valimistulemuste järel enim liikusid.