Põlatud Chryslerist hinnatud klassikuks

Andres Haabu 01. veebruar 2018, 18:15

Parim Chrysler PT Cruiseri juures on tõsiasi, et auto esindab kõike, mis 2000. aastate autodisainis valesti oli, kirjutab The Drive.

Väliskujundus toetub liiga tugevalt retrole, kogu auto interjöör on ümar ja ülespuhutud. Sõidukil on armatuuris isegi analoogkell, sest sellised kellad tähendavad “luksust”. Kapoti all hirmutab ostjat aneemiline Powertechi neljasilindriline mootor, mida Chrysler tol ajal kõikidesse masinatesse toppis. Kõik need märksõnad viitavad suurtele vigadele, aga neist hoolimata või tegelikult nende tõttu on võimalik, et sõiduk on teel klassiku staatuse poole. Esmapilgul on seda raske uskuda, aga minevikust saab leida toetavaid näiteid.