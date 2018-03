Volkswagen rebib Teslal eest ära

Ainult tellijale

Volkswagen kindlustas 20 miljardi dollari suuruse tehingu akude tarnimiseks, mis iseloomustab ettevõtte agressiivset sisenemist elektriautode turule. See seab Tesla surve alla, sest juba praegu on neil probleeme Model 3 masstootmisega, vahendab Bloomberg.

Maailma suurim autotootja muudab kokku 16 erinevat tehast, et need suudaks hiljemalt 2022. aasta lõpuks elektriautosid tootma hakata. Praegu on selliseid tehaseid vaid kolm, teatas Volkswagen teisipäeval Berliinis. Saksamaa autotootja plaanib 2025. aastaks toota iga-aastaselt 3 miljonit elektriautot.

Kahel suuremal turul tehingud tehtud

Volkswagen on juba praegu teinud kokkuleppeid Samsung SDI Co, LG Chemi ja Contemporary Amperex Technology’ga – ettevõtted võimaldavad neil Euroopas ja Hiinas piisavalt akusid osta.

Akude puhul on kahel suuremal turul seega kokkulepped sõlmitud ning peagi jõutakse ka Põhja-Ameerika tehinguteni, teatas Volkswagen. Kokku tahab Wolfsburgis tegutsev autotootja osta 50 miljardi euro väärtuses akusid, mis peaks võimaldama elektriautode turul domineerima hakata. Juba 2018. aastal plaanitakse välja tulla kolme uue mudeliga ning järgnevatel aastatel juba mitmekümnega.

Volkswageni plaanid avaldatakse ajal, mil Tesla ostis mullu ette 17,5 miljardi dollari väärtuses akusid. 15,4 miljardit sellest plaanitakse ära jaotada järgmise nelja aasta peale. Peamiselt ostetakse liitiumioonakusid Panasonicu käest, selgub dokumentidest. Volkswagen teatas, et nende akude soetamine on automaailma ajaloo üks suurimaid oste.

„Järgmise aasta algusest alates toome sisuliselt iga kuu turule uue elektriauto mudeli,“ ütles ettevõtte tegevjuht Matthias Müller. „Just nii saame pakkuda maailma suurimat elektriautode valikut.“

Moraalne kohustus

Viimastel aastatel on Volkswagenil lasunud moraalne kohustus oma autode valikut parandada. 2015. aasta septembris alanud diisliautode pettuse skandaal tekitas valulise vastureaktsiooni.

Volkswageni aktsia on viimase aasta jooksul tõusnud 17 protsenti, 164 euroni. Tänavu on aktsia kukkunud 2,8 protsenti.

Ettevõte plaanib luua ka uue elektriautode brändi. I.D nimesildiga esimene mudel läheb müüki 2020. aastal ning selleks saab olema Neo luukpära. Audi luksusbränd hakkab E-Tron sportmaastureid, mis töötavad täielikult elektri peal, müüma selle aasta lõpus.

Probleem koobaltiga

Vaatamata sellele, et suured tehingud on juba tehtud, pole akudega seotud probleem veel lahendatud. Ettevõttel on vaja ka tohutus koguses koobaltit, mida pole suudetud veel hankida. Just seda metalli on vaja kaasaegsete akude tootmises. Volkswagen teatas, et püüab leida mooduseid, kuidas selle elemendi osatähtust tootmises vähendada.

Tõsi, lühiajaliselt on koobaltit piisavalt, aga pikaajaline tarne on küsimärgi all kogu autotööstuse jaoks, ütles Volkswageni finantsjuht Frank Witter Bloombergile.

Akude tootmine iseseisvalt ei ole ettevõtte jaoks reaalne. „See ei ole lihtsalt meie kompetents,“ ütles Müller, keda on teised juhtivad töötajad survestanud, et firma investeeriks akude tootmisse. „Teised teevad seda paremini kui meie.“

Hiina tootja CATL, mis hakkab Volkswagenile akusid müüma, kaalub Euroopasse tehase rajamist, teatas tegevjuht Zeng Yuqun nädal aega tagasi.

Kulusid tõmmatakse koomale

Vaatamata sellele, et elektriautode tootmist laiendatakse agressiivselt, püüab Volkswagen siiski kulusid koomale tõmmata. 2017. aastal vähenesid kulud arendustöödele 3,9 protsenti, 13,1 miljardi dollarini (6,7 protsenti käibest). 2020. aastaks tahab ettevõte vähendada seda suhtarvu 6 protsendini.

Uutele tehnoloogiatele üleminek teeb kasumis püsimise keerukaks. Volkswagen prognoosib, et tegevusmarginaal ulatub edaspidi 6,5-7,5 protsendini käibest. 2017. aastal oli see näitaja 7,4 protsenti.

„Me tahame, et meie äri oleks ka 2018. aastal edukas,“ ütles Müller. „Meil on vaja käivet selleks, et rahastada suuri investeeringuid tulevikus.“