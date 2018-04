Morgan Stanley: pullituru lõpp on lähedal

Investorid, kes ootavad, et USA maksukärped ning valitsuskulutuste kasv aitavad aktsiaturul ka järgmisel aastal tõusta, peavad pettuma, arvavad Morgan Stanley analüütikud.

Analüütikud rääkisid sellest, et fiskaalpoliitika stiimulid on aktsiahindadesse juba suuresti sisse arvestatud ning selle mõju ei tohiks enam kaua kesta.

„Head emotsioonid on turud juba täielikult või väga suures osas juba hindadesse arvestanud. Negatiivsete aspektidega nii palju pole veel arvestatud,“ kirjutati 31-leheküljelises uurimuses. „Selle üle debateeritakse palju, millises osas on fiskaalne kulutamine juba hindades, aga meie analüüs viitab sellele, et me oleme selle lõpule pigem lähedal.“

Morgan Stanley analüütikud ütlevad, et investorid võiksid vaadata Euroopa aktsiate poole. Lisaks sellele tasub investeerida firmadesse, mis säilitavad oma marginaale. See tähendab, et fookus peaks olema sektoritel ja konkreetsetel aktsiatel. USA aktsiaturgude tipp peaks nende arvates tulema 2018. aasta lõpus.