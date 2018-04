Kuidas osta eurost vara 80 sendiga?

Väärtusinvesteerimise puudused

Kui tahta väärtusinvesteerimist rakendada, peaks ärimudeli tuumast väga hästi aru saama. Kõrvale tasub jätta ettevõtted, mida ei mõista.

„Kui võtate ette Deutsche Banki bilansi ja suudate aru saada, mis seal 2 triljoni taga on, siis see on kõva sõna, aga enamusel investoritel on see täiesti üle jõu käiv. Kui võtame ette Tallinna Kaubamaja või Tallinki, siis neid numbreid hoomata on teine asi,“ selgitas Taras, miks on alustaval investoril lihtsam koduturul alustada.

Ajalugu on näidanud, et on tegureid, mis lühiajaliselt ettevõtteid väga võimsalt mõjutavad. On see intresside tõus, valuutakeskkonna muutus või muu, aga hea asi kipub alati langusest tagasi tulema ja see võib veel kauem aega võtta. Alati tuleb arvestada, et fundamentaalide vaatamine ei ole ainus, mis üht ettevõtet mõjutab.