Tagasi 24.10.25, 10:59 Tarmo Jüristo Isamaa valikutest Tallinnas: riskid on mõlemal pool Isamaa ei venita Tallinna koalitsioonipartneri valimisega ilmaasjata, vaid kaalul on riskid mõlemas suunas, rääkis Sihtasutuse Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo Äripäeva raadios.

Sihtasutuse Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo.

Foto: Raul Mee

Tarmo Jüristo sõnul on Keskerakonnaga liitumisel Isamaa jaoks kaks peamist ohtu, mõlemad seotud mainega. „Esiteks on Keskerakond kolm korda korruptsioonis süüdi mõistetud. Ja teiseks – see, et nad olid kaks korda süüdi, ei takistanud kolmandat korda,“ märkis ta.