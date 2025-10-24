Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,25%291,96
  • OMX Riga0,21%912,32
  • OMX Tallinn0,09%1 895,99
  • OMX Vilnius0,14%1 261,91
  • S&P 5000,58%6 738,44
  • DOW 300,31%46 734,61
  • Nasdaq 0,89%22 941,8
  • FTSE 1000,09%9 587,34
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,31
  • OMX Baltic0,25%291,96
  • OMX Riga0,21%912,32
  • OMX Tallinn0,09%1 895,99
  • OMX Vilnius0,14%1 261,91
  • S&P 5000,58%6 738,44
  • DOW 300,31%46 734,61
  • Nasdaq 0,89%22 941,8
  • FTSE 1000,09%9 587,34
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,31
  • 24.10.25, 10:59

Tarmo Jüristo Isamaa valikutest Tallinnas: riskid on mõlemal pool

Isamaa ei venita Tallinna koalitsioonipartneri valimisega ilmaasjata, vaid kaalul on riskid mõlemas suunas, rääkis Sihtasutuse Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo Äripäeva raadios.
Sihtasutuse Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo.
  • Sihtasutuse Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo.
  • Foto: Raul Mee
Tarmo Jüristo sõnul on Keskerakonnaga liitumisel Isamaa jaoks kaks peamist ohtu, mõlemad seotud mainega. „Esiteks on Keskerakond kolm korda korruptsioonis süüdi mõistetud. Ja teiseks – see, et nad olid kaks korda süüdi, ei takistanud kolmandat korda,“ märkis ta.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 23.10.25, 20:14
Arutelu Tallinna linnavõimu üle jätkub
Isamaa ei otsustanud, kellega alustada koalitsioonikõnelusi
Isamaa ei leidnud üksmeelt, kellega alustada koalitsioonikõnelusi Tallinna valitsemise osas.
Uudised
  • 23.10.25, 16:41
Isamaa Tartu juht: linnapea koht ei ole kõige olulisem
Võimuläbirääkimised Tartus jätkuvad Isamaa ja Reformierakonna vahel, kuuldused sotside ettepanekust koalitsioonikõneluste alustamiseks ei vasta Isamaa sõnul tõele.
Saated
  • 22.10.25, 08:53
Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks: „See oli vale otsus“
Isamaa esimees Urmas Reinsalu leiab, et Tõnis Lukase otsus loobuda Tartu linnapea kohast oli viga ja olukorda saab veel muuta. „Olen endiselt seisukohal, et see oli vale otsus,“ kinnitas Reinsalu Äripäeva raadiohommikus.
Uudised
  • 22.10.25, 06:55
Tartus jääb võimule Reformierakonna juhitud linnavalitsus
Tartus kohalikud valimised võitnud Isamaale esitati valik: linnapea koht Reformierakonnale või lähitulevik opositsioonis.
  • ST
Sisuturundus
  • 23.10.25, 09:56
Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele
Päikeseenergia tootmise hoogsa lisandumise tulemusena on energiaturul tekkinud olukord, kus päikesepaisteliste ilmadega langevad elektrihinnad sageli nullilähedaseks või lausa negatiivseks. Seetõttu on viimastel aastatel päikeseparkide investeeringute tasuvus oluliselt vähenenud. See valmistab enim probleeme päikeseparkidele, mille kõrval puudub tarbimine või salvestuslahendus.

Hetkel kuum

Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur lugu
  • 23.10.25, 06:00
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Investor Toomas
  • 23.10.25, 10:00
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Liikuvusplatvormiga riigist riiki liikuv Bolt platseerus suurte palgamaksjate TOPis 40. kohale.
TOP
  • 23.10.25, 08:00
Suurfirmade palga TOP: 4000 töötajaga Bolt maksab keskmiselt üle 4000 euro
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
  • PRO
SUUR TOP
  • 22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
Trev-2 omanik ja juht Sven Pertens rääkis Äripäeva hommikuprogrammis, et ilma prantslasteta saab otsuseid kiiremini teha.
Majandustulemused
  • 23.10.25, 12:31
TREV-2 jõudis ainuomaniku all üle mitme aasta kasumisse. “Oleme põhjast läbi käinud”
Teboili Kauhajoki tankla.
Uudised
  • 23.10.25, 13:17
USA sanktsioonid tabasid Soome tanklaketti
Haapsalu Uksetehases sai Saaber keskenduda uuendustele
Uudised
  • 23.10.25, 15:02
Haapsalu Uksetehase juht kolis Otepääle vineeritehast juhtima
Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele
  • ST
Sisuturundus
  • 23.10.25, 09:56
Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele
Skeletoni juht Taavi Madiberk leiab, et Euroopal tuleb kiirest investeeringuid tehisintellekti suurendada.
Skeleton teeb panuse Poolale. Soolas on kuni 3 miljardit investeeringuid
Petturid võtavad ohvriga ühendust pärast mitme nädala pikkust eeltööd. Varasemate aastatega võrreldes on näiteks märkimisväärselt paranenud skeemitajate eesti keele oskus. Foto on illustratiivne.
Skeemitajad arenevad: ettevõte kaotas petturile 1,7 miljonit eurot
Sihtasutuse Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo.
Tarmo Jüristo Isamaa valikutest Tallinnas: riskid on mõlemal pool
Skeletoni juht Taavi Madiberk leiab, et Euroopal tuleb kiirest investeeringuid tehisintellekti suurendada.
Skeleton teeb panuse Poolale. Soolas on kuni 3 miljardit investeeringuid
Kolm ametiaega Finantsinspektsiooni juhtinud Kilvar Kessler teatas juunis, et uueks ametiajaks ta ei kandideeri. Täna valib FI nõukogu ametisse uue juhi.
Finantsinspektsioon võib valida täna uue juhi
Täiendatud kell 10.30
Eesti ühe edukama bussifirma juht ja üks omanik on Üllar Sai. Tema ettevõte sõidutab Skandinaavias Aasia turiste.
  • PRO
Sõitjateveo TOP: Pärnu perefirma lükkas Lux Expressi troonilt
USA presidendi Donald Trumpi kinnitusel kohtub ta Hiina presidendi Xi Jinpingiga järgmisel neljapäeval.
USA ja Hiina planeeritud tippkohtumine tõi turule optimismi
PIN Arhitektid projekteerisid Kaamose Avala kvartalisse kerkiva Veskiposti 8 büroohoone, kuhu peaks kolima Eesti Energia, kui nende üürileping peab kohtuvaidlusele vastu.
Kohus lubab Eesti Energial kolida uude koju
Täiendatud! “Turg vajab selget pretsedenti mõlemale osapoolele”
“Hirmu müümine on lühiajaline. Klient reageerib, kuid see ei tähenda, et tulemuseks oleks võimekuse või vastupidavuse kasv. Sageli on tulemuseks hoopis hajutatud fookus, kasvavad kulud ja tehniline võlg,” kirjutab infoturbe strateeg ja nõustaja Rando Kall.
Infoturbe nõustaja: ettevõtjatele müüakse hirmu. See ei vii tegelikult edasi
5G võrk võimaldab sujuvalt striimida 4K ja 8K sisu ning võtta teleripildist parim.
  • ST
5G teenused on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks
USA kaubandusminister Howard Lutnick on varasemalt märkinud, et valitsus peaks saama ettevõtte tõusust osa, kuna antud on nii rahalist tuge kui märk kindlusest.
Kvantarvutite aktsiad said USA valitsuse huvist tugeva tõuke
Euroopas oli eelmisel aastal kaitsesektori 20 suurima ettevõtte aktsiate mediaantootlus 94%, USA ettevõtetel oli see vaid 30%.
Euroopa relvatööstus kihutab USAst mööda: kaitsekulude buum tõukab aktsiaid kõrgesse lendu
Suur analüüs kõige ahvatlevamatest ettevõtetest
Inteli tegevjuhi Lip-Bu Tani sõnul loob tehisintellekt Inteli jaoks atraktiivseid võimalusi.
Tehisintellekti nõudlus kergitas Inteli kasumisse ja tõstis aktsia lendu
Tallink Grupi juht Paavo Nõgene sõnul käib töö väga fokuseeritult suurimal turul ehk Soomes, kus on näha esimesi paranemise märke.
Analüütikud Tallinki värskest tulemusest: juhid tegid õigeid otsuseid
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Trev-2 omanik ja juht Sven Pertens rääkis Äripäeva hommikuprogrammis, et ilma prantslasteta saab otsuseid kiiremini teha.
TREV-2 jõudis ainuomaniku all üle mitme aasta kasumisse. “Oleme põhjast läbi käinud”
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Suurettevõtja Jüri Mõis.
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri

Podcastid

Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektoris
Hommikuprogramm
Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektoris
00:00
Kas Peugeot’ mark ongi selline, nagu „Top Gearis“ räägiti?
Autojutud
Kas Peugeot’ mark ongi selline, nagu „Top Gearis“ räägiti?
00:00
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
Hommikuprogramm
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
SEB juhatuse liige: ettevõtete kindlustunne on taastumas
Hommikuprogramm
SEB juhatuse liige: ettevõtete kindlustunne on taastumas
Kerjusest tippjuhiks: teiste usk muutis saatust
  • PRO
Juhi jutud
Kerjusest tippjuhiks: teiste usk muutis saatust
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
Hommikuprogramm
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
10.11.2025 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
TOP
  • 23.10.25, 08:00
Suurfirmade palga TOP: 4000 töötajaga Bolt maksab keskmiselt üle 4000 euro
2
Suur lugu
  • 23.10.25, 06:00
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
3
Investor Toomas
  • 23.10.25, 10:00
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
4
Saated
  • 21.10.25, 16:00
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
5
  • PRO
SUUR TOP
  • 22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
6
Arvamused
  • 21.10.25, 06:00
Endine vallavolinik: miks Gross maksab oma spaa ise kinni, aga Tapa ujula eest tasume me kõik?

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 24.10.25, 11:21
Incapi kolmandas kvartalis realiseerusid väljakutsed täie rauaga
Uudised
  • 24.10.25, 11:10
Skeleton teeb panuse Poolale. Soolas on kuni 3 miljardit investeeringuid
Saated
  • 24.10.25, 10:59
Tarmo Jüristo Isamaa valikutest Tallinnas: riskid on mõlemal pool
Saated
  • 24.10.25, 09:20
Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad uuel aastal kiiremini kui erasektoris
Uudised
  • 24.10.25, 09:08
Finantsinspektsioon võib valida täna uue juhi
Täiendatud kell 10.30
  • PRO
TOP
  • 24.10.25, 08:00
Sõitjateveo TOP: Pärnu perefirma lükkas Lux Expressi troonilt
Arvamused
  • 24.10.25, 06:00
Infoturbe nõustaja: ettevõtjatele müüakse hirmu. See ei vii tegelikult edasi
Uudised
  • 24.10.25, 06:00
Skeemitajad arenevad: ettevõte kaotas petturile 1,7 miljonit eurot
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025