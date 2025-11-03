Tagasi 03.11.25, 14:51 Aasta ettevõte automatiseerib teisi, kuid teeb ise käsitööd. “Oleme väga tagurlikud” Kuigi aasta ettevõte ja aasta eksportöör Tech Group ehitab teistele äridele tarku masinaid, teevad nad ise tööd küllaltki manuaalselt, avas firma juht ja aasta töösturi nominent Martin Sutrop Äripäeva raadios.

Tech Group pakub ettevõtetele robotlahendusi. Firma juht Martin Sutrop on tänavuse aasta töösturi konkursi üks kolmest finalistist. Aasta tööstur selgub novembri keskpaigas konverentsil “Tööstuse äriplaan 2026”.

Foto: Rene Riisalu

“Meil on hunnik arvuteid, käsitööd ja palju inimesi. Me automatiseerime teiste tehaste töövooge ja protsesse, kuid ise teeme üsna manuaalselt kõike, sest meil on enamjaolt üksikmasinad või väikeseeriad, me ei tee masstootmist,” selgitas Sutrop.

Vahetult pärast aasta ettevõtjaks kuulutamist jagas Sutrop Äripäeva raadiole oma muljeid ja rääkis firma plaanidest. Küsis Joonas-Hendrik Mägi.