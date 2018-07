Galerii: investorid peavad suvepäevi

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Sel nädalavahetusel toimub Padisel Investeerimisklubi korraldatav Investeerimisvestival, kuhu on kogunenud rahatarkust vahetama mitusada investorit.

Mõned ettekanded on juba leidnud kajastust ka Äripäeva veebis. Näiteks muusik Tanel Padar tunnistas, et oli üks neist, kes Tallinna Sadama aktsiate märkimisest osa võttis, aga loobus ostust vahetult enne viimast hetke. Lisaks paljastas Tanel Padar, milline on tema parim investeering.

Naisinvestorite klubi asutaja ja väikeinvestor Kristi Saare rõhutas, et algajal tasub kindlasti teiste vigadest õppida. Ta andis ülevaate enda 2012. aastal alanud investeerimisteekonna suurimatest vigadest ning jagas soovitusi, kuidas neid vältida.

Kinnisvarasse investeerimiseks on praegu kindlasti parem aeg kui tulevikus, kuid oluline on objekte õigesti valida, tõdesid kinnisvaraeksperdid Kalle Aron ja Ergo Mõttus. Mõlemad investorid avaldasid täpselt, mille järgi nemad parimad objektid üles leiavad.