Browder: ammu saadud hoiatused seavad Danske alibi kahtluse alla

Danskele ammu antud hoiatused seavad kahtluse alla panga juhtkonna väited ja annavad aimu panga üldisest suhtumisest, rääkis aastaid Vene rahapesuskandaalide jälgi ajanud Briti investor Bill Browder Kauppalehtile.

Browder peab Danske siseauditi tulemuste kõige huvitavamaks infokilluks seda, et Vene keskpank suunas Taani kontserni tähelepanu tolle Eesti harus aset leidnud rahapesule juba 2007. aastal. See tõsiasi räägib vastu Danske väidetele, et juhtkond polnud Eestis toimuvast teadlik ning ei vastuta seetõttu siinsete rikkumiste eest. Peakontori alibit nõrgestab ka raportis välja toodud tõik, et üks Ühendriikide pank (New Yorgi Timesi andmetel oli selleks ettevõtteks JPMorgan) katkestas 2013. aastal just rahapesu kahtlustuse tõttu Danskega koostöö. Investori sõnul oleks suurpartneri kaotamine pidanud mõjuma Danskele häirekellana.