Osa Facebooki investoreid arvab, et Mark Zuckerbergil (pildil) ei peaks ettevõttes nii palju võimu olema. Foto: David Paul Morris, Bloomberg

Zuckerbergi tool on kõikuma löönud

Facebooki investorite jaoks on viimased kuud väga rasked olnud ning mõned neist nõuavad, et Mark Zuckerberg juhatuse esimehe kohalt taanduks.

Sotsiaalmeediafirma aktsia on alates 25. juulil saavutatud rekordist odavnenud ligi 40 protsenti. Facebook on kriitika all, sest paljude arvates võimaldab ettevõte oma platvormi kaudu libauudistel levida. Lisaks sellele ei saa juhtkond paljude arvates oma tööga hakkama, kirjutab CNBC.

Facebook on turuväärtusest kaotanud peaaegu 200 miljardit dollarit. Suuresti saab languses süüdistada ka augustis alanud tehnoloogiasektori üldist müügilainet, mille põhjuseks on globaalse majanduskasvu aeglustumine ja USA-Hiina vaheline kaubandussõda. Teisalt hakkas Facebooki aktsia langema juba enne seda ning konkurentidele on tootluse poolest kõvasti alla jäädud.

Ärimudel on kõikuma löönud