Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,37%293,44
  • OMX Riga0,01%910,81
  • OMX Tallinn−0,56%1 925,07
  • OMX Vilnius−0,24%1 262,33
  • S&P 5001,1%6 624,76
  • DOW 300,9%45 889,07
  • Nasdaq 1,48%22 533,61
  • FTSE 1000,1%9 437,14
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,97
  • OMX Baltic−0,37%293,44
  • OMX Riga0,01%910,81
  • OMX Tallinn−0,56%1 925,07
  • OMX Vilnius−0,24%1 262,33
  • S&P 5001,1%6 624,76
  • DOW 300,9%45 889,07
  • Nasdaq 1,48%22 533,61
  • FTSE 1000,1%9 437,14
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,97
  • 13.10.25, 18:00

Tööandja kandis töötajale veidi isiklikult kontolt raha ja pakkus palga asemel diivanit

Töötaja esitas viimistlusfirmale hulga nõudmisi: tõendada töösuhte olemasolu, tunnistada diskrimineerimist, maksta välja hüvitis ja saamata jäänud palk. Töövaidluskomisjon asus töötaja poolele, aga kõike soovitut ta ei saanud.
Töövaidluskomisjon asus töötaja poolele, kuid moraalset hüvitist ta ei saa: stress ja terviseprobleemid võisid olla seotud isikliku suhte lagunemisega, mitte juhi tegudega, leidis komisjon.
  • Töövaidluskomisjon asus töötaja poolele, kuid moraalset hüvitist ta ei saa: stress ja terviseprobleemid võisid olla seotud isikliku suhte lagunemisega, mitte juhi tegudega, leidis komisjon.
  • Foto: Pixabay
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 03.08.25, 06:00
“Paberil nägi kõik välja puhas, kuigi see polnud nii.” Eesti ärimeeste tööjõufirma jätab maha probleemide rivi
Probleemid palkadega, valesti vormistatud lepingud, ebarahuldavad töötingimused, töötajate üleviimine ühest ettevõttest teise ja skeem, kus inimesed töötasid Leedus, aga olid registreeritud Poolas – selline on vaade seestpoolt Staffrenti ärile ja ettevõttega seotud inimestele.
Uudised
  • 07.03.25, 17:38
Võltsitud dokumendi alusel koostatud süüdistusega kohtusse läinud prokuratuur sai lõplikult lüüa
Praegu TBB panga nime kandva varasema Tallinna Äripanga rahapesu tõkestamise osakonna endine juht Mait Kaselo ning Venemaa ettevõtja Arkadii Sulaevi jäid altkäemaksuasjas õigeks, kui riigikohus riikliku süüdistaja kassatsioonkaebust menetlusse ei võtnud.
Uudised
  • 28.09.25, 07:00
Suur vaidlus: pank küsis pärast kopsakat tagasimakset sama palju intressi
Kujutage ette olukorda, kus olete tasunud pangale suure summa, et ennetähtaegselt osa laenust tagasi maksta, kuid mõne aja pärast avastate, et intresse arvestatakse teie kontolt samas mahus nagu varem.
Uudised
  • 22.08.25, 06:00
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
Ettevõtja Kaido Jõeleht oli 60ndate eluaastate alguses, kui kutsus lapsed kokku, et üheskoos selgeks teha, kuidas isa loodud varandus tulevikus jaguneb. “Ma olen näinud väga palju seda, et nende asjadega jäädakse hiljaks ja siis on palju probleeme. Nüüd kõik teavad, kuidas vara jagatud on ja asi klaar.”
  • ST
Sisuturundus
  • 06.10.25, 09:00
Täppismehaanika ja automatiseerimine terviklahendusena
Steelhouse Group Estonia OÜ ja 1UP Technology OÜ viisid koostöös Estoveri piimatööstusega ellu uue riivjuustu ja juustukuubiku transpordiliini projekti. Eesmärk oli luua uuenduslik, retseptipõhiselt konfigureeritav ja automatiseeritud tootmisliin, kus toimuks automaatne maitseainete ja muude lisandite doseerimine, samuti ka liinide automaatne pesemine. Lahendus pidi olema lihtsalt hallatav ja suuteline vajadusel korrigeerima inimlike vigade tõttu tekkinud sisendvigu – tänu nutikale juhtloogikale ja paindlikule automatiseerimissüsteemile.

Hetkel kuum

“Ma teen kindlasti pausi, see on olnud väsitav,” tõdeb Hiiumaal kümne aasta jooksul kolme restorani pidanud itaallane Michele Parrucci.
Uudised
  • 12.10.25, 08:00
Itaallane müüb Hiiumaal tuntud pitsamaja ja sulges veel kaks restorani. “Proovisin teha suurelt”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Uudised
  • 11.10.25, 08:30
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Investor ja ettevõtja Mart Espenberg usub, et tavaline, stabiilne ettevõtlus on sama väärtuslik kui idufirmade maailm. Kõige tähtsam on lahendada päris probleeme, mitte raha põletada.
Suur lugu
  • 12.10.25, 13:07
Tehnoloogiajuht paneb idufirmad päriselt tegutsema: „Suur summa raha võib muuta laisaks“
Jana Saarkoppel Investor Toomase konverentsil.
Saated
  • 12.10.25, 09:05
Börsiajakirjanik hoiatab sõnavabaduse riive eest. “Tahaks loota, et kõik vastu taevast ei lenda!”
S&P 500 taandus reedel umbes 2,7%.
Börsiuudised
  • 11.10.25, 00:29
Järsk langus: USA aktsiatel oli halvim päev alates aprillist
Septembrist hakkas ootamatult kehtima keeld osadele geellakkidele. See aga jättis küünetehnikud raskustesse.
Uudised
  • 12.10.25, 15:33
Nädala lood: perefirma kukkus pankrotti, küünetehnikud jäid geellakkide keelu lõksu ja kütuseturul käib karm hinnasõda
Scania Baltikumi juht Janno Karu hoiatab ühiskonnas süveneva probleemi eest.
Uudised
  • 11.10.25, 10:30
Tippjuhid: inimesed on Eesti kõige tõsisem mure
DAB+ ehk digiraadio platvorm muutub üheks oluliseks kriisikommunikatsiooni kanaliks.
  • ST
Sisuturundus
  • 13.10.25, 14:35
Infosulgu tekkida ei tohi! Kuidas tagada elanikkonna teavitamine kriisiolukorras?
Töövaidluskomisjon asus töötaja poolele, kuid moraalset hüvitist ta ei saa: stress ja terviseprobleemid võisid olla seotud isikliku suhte lagunemisega, mitte juhi tegudega, leidis komisjon.
Tööandja kandis töötajale veidi isiklikult kontolt raha ja pakkus palga asemel diivanit
Sõidukimüüjate TOPi mullune tippkasum vähenes märgatavalt
  • PRO
Sõidukimüüjate TOPi mullune tippkasum vähenes märgatavalt
“Eesti majanduse puhul räägitakse samuti klaaslaest, mis pärsib majanduskasvu ning millest läbi murdmiseks on tarvis suurendada majanduse teadmusmahukust,” märgib Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane.
Urmas Varblane: nobelistide töö hoiatab ka Eestit klaaslae eest
Töövaidluskomisjon asus töötaja poolele, kuid moraalset hüvitist ta ei saa: stress ja terviseprobleemid võisid olla seotud isikliku suhte lagunemisega, mitte juhi tegudega, leidis komisjon.
Tööandja kandis töötajale veidi isiklikult kontolt raha ja pakkus palga asemel diivanit
Rahakott on Isamaal väga sügav ja Eesti nende plakatitega kaetud, aga Reformierakonna kampaaniakuludele jäävad nad kahekordselt alla
Suurim erakond kulutas valimiskampaaniale pea miljon eurot
Suurim annetus oli 100 000 eurot
Eesti Pagarit omava Maral Invest OÜ omanikud Uuno Lausing (vasakul) ja Romet Puhk.
Tartu ärimeeste kätte jõudnud suur toidutootja tegi kõva tulemuse
Woola loodab äsja allkirjastatud investeeringuga jõuda järgmise aasta kolmandaks kvartaliks kasumisse. Pildil on Woola asutajad (vasakult) Katrin Kabun, Anna-Liisa Palatu ja Jevgeni Širai.
4300eurose keskmise palgaga idu loodab miljonikahjumist välja ronida aastaga
Investorile jagab hommikuprogrammis kasulikku LHV makroanalüütik Triinu Tapver.
Raadiohommikus: pinged aktsiaturgudel ja palgad IT-sektoris
Tänavuse Nobeli majanduspreemia suurus on ligikaudu 1 miljon eurot.
Nobeli majanduspreemia läks kolme laureaadi vahel jagamisele
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
  • ST
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
Oma valimissoovituse andis alanud nädalal Äripäeva toimetus. Nüüd on investor Toomase kord öelda, keda tema eelistab võimule.
Minu valimissoovitus: mind huvitab kasv, mitte nostalgia
S&P 500 lisas 1,3% ja Nasdaqi liitindeks tõusis 1,8%.
Trumpi sõnad rahustasid ärevaid USA turge
Norra naftafondi osakaal LHV Groupi omanikeringis on kuivanud 0,52 protsendile.
Norra naftafond müüb veelgi agaramalt Tallinna börsi aktsiaid
Teisipäeval ja kolmapäeval annavad kolmandas kvartalis tehtud käekäigust teada USA suuremad pangad.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Aasta lõpuni tegevjuhi ametit pidava Warren Buffetti Berkshire Hathaway aktsia on LHV klientide seas populaarseim ostutehing.
Eesti investorite tehingud möödunud kuul: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel

Podcastid

Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”
Kuum tool
Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”
00:00
Arvamustoimetajad avavad tagamaid: kuidas sündis Äripäeva valimissoovitus
Hommikuprogramm
Arvamustoimetajad avavad tagamaid: kuidas sündis Äripäeva valimissoovitus
00:00
Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
Äripäev eetris
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
Eesti Pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
Hommikuprogramm
Eesti Pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Luubi all
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 12.10.25, 08:00
Itaallane müüb Hiiumaal tuntud pitsamaja ja sulges veel kaks restorani. “Proovisin teha suurelt”
2
Uudised
  • 11.10.25, 08:30
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
3
Uudised
  • 12.10.25, 15:33
Nädala lood: perefirma kukkus pankrotti, küünetehnikud jäid geellakkide keelu lõksu ja kütuseturul käib karm hinnasõda
4
Suur lugu
  • 10.10.25, 16:00
Väiketankla, mida hoiab pererahva visadus. „Kõik mõtlevad, et kütuseäri on kullaauk. Ei ole.“
5
Saated
  • 11.10.25, 09:45
Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
6
Uudised
  • 11.10.25, 10:30
Tippjuhid: inimesed on Eesti kõige tõsisem mure

Viimased uudised

Uudised
  • 13.10.25, 18:07
Raadiohommikus: pinged aktsiaturgudel ja palgad IT-sektoris
Uudised
  • 13.10.25, 18:00
Tööandja kandis töötajale veidi isiklikult kontolt raha ja pakkus palga asemel diivanit
Arvamused
  • 13.10.25, 17:58
Urmas Varblane: nobelistide töö hoiatab ka Eestit klaaslae eest
  • ST
Sisuturundus
  • 13.10.25, 17:15
KIK toetab ettevõtete ressursitõhususe, energiatõhususe ja ohtlike ainete asendamise projekte
Börsiuudised
  • 13.10.25, 17:06
Trumpi sõnad rahustasid ärevaid USA turge
  • PRO
TOP
  • 13.10.25, 17:00
Sõidukimüüjate TOPi mullune tippkasum vähenes märgatavalt
Uudised
  • 13.10.25, 16:23
Suurim erakond kulutas valimiskampaaniale pea miljon eurot
Suurim annetus oli 100 000 eurot
  • PRO
Saated
  • 13.10.25, 16:00
Bussijuhid eelistavad aina enam juhuvedusid. “Nad ei jaksa seda Tallinna‒Pärnu vahet kogu aeg sõita”
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025