Tööandja kandis töötajale veidi isiklikult kontolt raha ja pakkus palga asemel diivanit
Töötaja esitas viimistlusfirmale hulga nõudmisi: tõendada töösuhte olemasolu, tunnistada diskrimineerimist, maksta välja hüvitis ja saamata jäänud palk. Töövaidluskomisjon asus töötaja poolele, aga kõike soovitut ta ei saanud.
Probleemid palkadega, valesti vormistatud lepingud, ebarahuldavad töötingimused, töötajate üleviimine ühest ettevõttest teise ja skeem, kus inimesed töötasid Leedus, aga olid registreeritud Poolas – selline on vaade seestpoolt Staffrenti ärile ja ettevõttega seotud inimestele.
Praegu TBB panga nime kandva varasema Tallinna Äripanga rahapesu tõkestamise osakonna endine juht Mait Kaselo ning Venemaa ettevõtja Arkadii Sulaevi jäid altkäemaksuasjas õigeks, kui riigikohus riikliku süüdistaja kassatsioonkaebust menetlusse ei võtnud.
Kujutage ette olukorda, kus olete tasunud pangale suure summa, et ennetähtaegselt osa laenust tagasi maksta, kuid mõne aja pärast avastate, et intresse arvestatakse teie kontolt samas mahus nagu varem.
Ettevõtja Kaido Jõeleht oli 60ndate eluaastate alguses, kui kutsus lapsed kokku, et üheskoos selgeks teha, kuidas isa loodud varandus tulevikus jaguneb. “Ma olen näinud väga palju seda, et nende asjadega jäädakse hiljaks ja siis on palju probleeme. Nüüd kõik teavad, kuidas vara jagatud on ja asi klaar.”
Steelhouse Group Estonia OÜ ja 1UP Technology OÜ viisid koostöös Estoveri piimatööstusega ellu uue riivjuustu ja juustukuubiku transpordiliini projekti. Eesmärk oli luua uuenduslik, retseptipõhiselt konfigureeritav ja automatiseeritud tootmisliin, kus toimuks automaatne maitseainete ja muude lisandite doseerimine, samuti ka liinide automaatne pesemine. Lahendus pidi olema lihtsalt hallatav ja suuteline vajadusel korrigeerima inimlike vigade tõttu tekkinud sisendvigu – tänu nutikale juhtloogikale ja paindlikule automatiseerimissüsteemile.