USA suurpangad nautisid tugevat kolmandat kvartalit
Ameerika Ühendriikide suurpangad Goldman Sachs, Wells Fargo ja Citigroup avaldasid teisipäeval oodatust paremad kolmanda kvartali tulemused, mida toetasid enamjaolt elavnenud võlakirjaturud ja investeerimispanganduse taastumine.
Goldman Sachsi puhaskasum kasvas kolmandas kvartalis 37% võrra.
Foto: Getty Images via AFP/Scanpix
Goldman Sachsi puhaskasum kasvas kolmandas kvartalis 37% võrra, ulatudes 4,1 miljardi dollarini ehk 12,25 dollarini aktsia kohta. Tulemus ületas analüütikute ootust, mis oli 11,03 dollarit aktsia kohta. Panga kogutulu suurenes 20% võrra 15,18 miljardi dollarini, ületades samuti prognoose.
USA aktsiad langesid teisipäeval, kui Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahelised kaubandussuhted taas teravnesid. Dow Jonesi tööstusindeks langesid esimestel kauplemisminutitel 0,9%, S&P 500 1% ning Nasdaqi liitindeks kukkus enam kui 1,4%.
USA presidendi Donald Trumpi ja teiste maailma liidrite trikkide taustal valitseb aktsiaturgudel pidevalt korrektsiooni oht, kuid Trump ei karda järele anda või oma otsuseid tagasi pöörata, kui aktsiaturud või majandus kiiva kiskuma hakkavad, rääkis LHV makroanalüütik Triinu Tapver.
