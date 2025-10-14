Äripäev
  • OMX Baltic−0,26%292,68
  • OMX Riga−0,48%906,44
  • OMX Tallinn−0,46%1 916,18
  • OMX Vilnius−0,31%1 258,46
  • S&P 500−0,33%6 632,96
  • DOW 300,1%46 115,61
  • Nasdaq −0,78%22 517,38
  • FTSE 1000,1%9 452,77
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,45
  • 14.10.25, 16:52

Hiina vastulöök kukutab USA aktsiaid

USA aktsiad langesid teisipäeval, kui Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahelised kaubandussuhted taas teravnesid. Dow Jonesi tööstusindeks langesid esimestel kauplemisminutitel 0,9%, S&P 500 1% ning Nasdaqi liitindeks kukkus enam kui 1,4%.
Hiina ja USA suhted annavad Wall Streetile lööke.
  • Hiina ja USA suhted annavad Wall Streetile lööke.
  • Foto: AP/Scanpix
Esimestel kauplemisminutitel kukkus Nvidia ja Tesla ligi 4%.
Hetkel kuum

Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Uudised
  • 13.10.25, 06:00
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Eesti Pagarit omava Maral Invest OÜ omanikud Uuno Lausing (vasakul) ja Romet Puhk.
Majandustulemused
  • 13.10.25, 14:30
Tartu ärimeeste kätte jõudnud suur toidutootja tegi kõva tulemuse
Woola loodab äsja allkirjastatud investeeringuga jõuda järgmise aasta kolmandaks kvartaliks kasumisse. Pildil on Woola asutajad (vasakult) Katrin Kabun, Anna-Liisa Palatu ja Jevgeni Širai.
Uudised
  • 13.10.25, 15:24
4300eurose keskmise palgaga idu loodab miljonikahjumist välja ronida aastaga
“Ma teen kindlasti pausi, see on olnud väsitav,” tõdeb Hiiumaal kümne aasta jooksul kolme restorani pidanud itaallane Michele Parrucci.
Uudised
  • 12.10.25, 08:00
Itaallane müüb Hiiumaal tuntud pitsamaja ja sulges veel kaks restorani. “Proovisin teha suurelt”
Äripäev soovitab valida neid, kel on veel praegugi hell istuda
Juhtkiri
  • 13.10.25, 06:00
Äripäev soovitab valida neid, kel on veel praegugi hell istuda
Töövaidluskomisjon asus töötaja poolele, kuid moraalset hüvitist ta ei saa: stress ja terviseprobleemid võisid olla seotud isikliku suhte lagunemisega, mitte juhi tegudega, leidis komisjon.
Uudised
  • 13.10.25, 18:00
Tööandja kandis töötajale veidi isiklikult kontolt raha ja pakkus palga asemel diivanit
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Uudised
  • 11.10.25, 08:30
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
K-rauta kauplus Tartus
  • ST
Sisuturundus
  • 14.10.25, 09:30
Kesko Senukai otsib seoses ulatusliku laienemisplaaniga koostööpartnereid
Abikaasad Tarmo ja Piret Pääro veavad Ida-Virumaal ettevõtet, mis toodab Itaalia kontsernile mäesuusasaabaste sisusid.
Tipptasemel spordibrändile tootev Eesti tehas koondab staažikaid töötajaid
Hiina ja USA suhted annavad Wall Streetile lööke.
Hiina vastulöök kukutab USA aktsiaid
Nvidia ja Tesla miinuses
Maris Lauri.
Maris Lauri: linn ärgu pakkugu teenuseid, mida saab turult
Abikaasad Tarmo ja Piret Pääro veavad Ida-Virumaal ettevõtet, mis toodab Itaalia kontsernile mäesuusasaabaste sisusid.
Tipptasemel spordibrändile tootev Eesti tehas koondab staažikaid töötajaid
Paul Podolsky räägib oma teekonnast maailma suurima investeerimisfondi partneriks. Nüüd kirjutab ta raamatuid.
Maailma suurima riskifondi veteran: pidin valima, kas elada koos rottidega või muuta oma elu
Stora Enso Eesti käive oli eelmisel aastal pea 187 miljonit eurot ning puhaskasum pea 26 miljonit eurot.
Soome puidukontsern koondab Eestis töötajaid
Nii Tõnis Siigur kui ka Peeter Pihel valiti mitmendat aastat järjest maailma parimate kokkade nimekirja. Pildil Tõnis Siigur (keskel) tööpostil.
Eesti kokad valiti jälle maailma parimate nimistusse. “Läti ja Leedu kokad pole sinna saanud”
Hanza asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors konverentsil Äriplaan 2026.
Eestiski tegutsev Rootsi tööstuskontsern hakkab droone tootma
Mihhail Hodorkovski on Venemaa opositsioonist üks tuntumaid Kremli kriitikuid, kes elab praegu Londonis.
Venemaa süüdistab Hodorkovskit riigipöörde kavandamises
K-rauta kauplus Tartus
  • ST
Kesko Senukai otsib seoses ulatusliku laienemisplaaniga koostööpartnereid
Oma valimissoovituse andis alanud nädalal Äripäeva toimetus. Nüüd on investor Toomase kord öelda, keda tema eelistab võimule.
Minu valimissoovitus: mind huvitab kasv, mitte nostalgia
Hiina ja USA suhted annavad Wall Streetile lööke.
Hiina vastulöök kukutab USA aktsiaid
Nvidia ja Tesla miinuses
Ettevõtte sise-eeskirjad ei vastanud täielikult nõuetele ja krediidivõimelisuse hindamise protsessis esines puuduseid.
Finantsinspektsioon tegi Inbank Finance’ile ettekirjutuse
S&P 500 ja Nasdaqi liitindeks kerkisid vastavalt 1,56% ja 2,21%.
S&P 500 ja Nasdaqi liitindeks tegid viie kuu suurima hüppe
Broadcomi aktsia tõusis pärast teadet ligi 10%.
Broadcom sai võtmerolli OpenAI kiipide arendamisel
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”

