  OMX Baltic−0,07%294,53
  OMX Riga−0,07%910,68
  OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  OMX Vilnius0,27%1 265,42
  S&P 500−2,71%6 552,51
  DOW 30−1,9%45 479,6
  Nasdaq −3,56%22 204,43
  FTSE 100−0,86%9 427,47
  Nikkei 225−1,01%48 088,8
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,86
  GBP/EUR0,00%1,15
  EUR/RUB0,00%93,9
  13.10.25, 06:00

Äripäev soovitab valida neid, kel on veel praegugi hell istuda

Äripäeva valimissoovitus Tallinnas läheb asja eest kõvasti vitsa saanud Reformierakonnale.
Äripäev soovitab valida neid, kel on veel praegugi hell istuda
  • Foto: Anti Veermaa
Äripäev avaldab pisikese saladuse. Kui Reformierakond andis suvel viimaste aegade kõige käpardlikumat poliitetendust, kutsudes lasteaia kohatasu küsimust ettekäändeks tuues Tallinnas vägisi võimukriisi esile ning tahtes teha linnapeaks ärihuvidest läbi põimunud suurettevõtjat Urmas Sõõrumaad, oli toimetuses arutelu: kas peaksime juhtkirjas ütlema, et neil valimistel oravad küll meie valimissoovitust ei saa?
Tookord jäi peale arvamus, et niisugune deklaratsioon oleks siiski ennatlik ega võimaldaks reageerida kuitahes teoreetilisena tunduvale võimalusele, et Reformierakond suudab end valimispäevaks rehabiliteerida. Aga juhtkirjas sai rõhutatud, et Reformierakond ei pidanud oma valijast lugu.
Ja siin me nüüd oleme. Äripäeva valimissoovitus Tallinnas läheb 2025. aasta kohalikel valimistel Reformierakonnale.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Miks ometi? Jutt sellest, kuidas kellegi poolt pole hääletada, on umbes sama vana ja kulunud kui kurtmine selle üle, et noorus on hukas. Ometigi selgus väljaande valik seekord vägagi nn välistamise meetodit mööda.
Ei tule mõttessegi
Kes sai esimesena välistatud? Keskerakond, kes siis veel. Saagu mis saab, aga selle partei ainuvõimu pealinnas küll tagasi ei taha. Mis on ühtlasi parim põhjus kindlasti valida, selmet kesise valiku üle ahastama jääda, sest Keskerakonna valijad lähevad kindlasti jaoskondadesse.
Tõsi, tegelikult on Tallinna valimisnimekirjas mitu „ühikut“, mis ei tulnud jutukski. Näiteks varjamatult kremlimeelne Koos, samuti üksikkandidaadid ja marginaalsed erakonnad. Mistap neil pikemalt ei peatugi.
Järgmiseks: EKRE. Inimeste vihast toituvat äärmuskonservatiivset erakonda valitsev pere ei tee oma põlglikust suhtumisest Äripäeva saladust. Järeldame sellest, et ajame vabadusi ja avatust väärtustava majandusväljaande asja piisavalt hästi.
Isamaa lendab auti ainuüksi selle eest, et pole neil valimistel isegi tahtnud kohalikele teemadele keskenduda, vaid tagunud erakorraliste riigikogu valimiste vajaduse trummi. Seetõttu on ka erakonna valimiskampaania märkimisväärselt populistlik ja demagoogiline.
Lisaks on Äripäeva ja Isamaa vahel üha suurem väärtuskonflikt, mis puudutab partei ettevõtjatest suurrahastajaid, kes paisutavad süsteemselt oma poliitilist võimu, ent näevad sama süsteemselt vaeva, et oma rolli varjata. Ei Tallinnas ega mujal Eestis tohi lasta sellisel hämaral valitsemisstiilil sugeneda.
Eesti 200 hoiakud pealinna asjade ajamisel lubaksid nende poolt hääletada küll. Paraku aga on see organisatsioon tervikuna sedavõrd halva tervise juures, et ei mõju lihtsalt usaldusväärsena.

