Tagasi 13.10.25, 06:00 Äripäev soovitab valida neid, kel on veel praegugi hell istuda Äripäeva valimissoovitus Tallinnas läheb asja eest kõvasti vitsa saanud Reformierakonnale.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev avaldab pisikese saladuse. Kui Reformierakond andis suvel viimaste aegade kõige käpardlikumat poliitetendust, kutsudes lasteaia kohatasu küsimust ettekäändeks tuues Tallinnas vägisi võimukriisi esile ning tahtes teha linnapeaks ärihuvidest läbi põimunud suurettevõtjat Urmas Sõõrumaad, oli toimetuses arutelu: kas peaksime juhtkirjas ütlema, et neil valimistel oravad küll meie valimissoovitust ei saa?

Tookord jäi peale arvamus, et niisugune deklaratsioon oleks siiski ennatlik ega võimaldaks reageerida kuitahes teoreetilisena tunduvale võimalusele, et Reformierakond suudab end valimispäevaks rehabiliteerida. Aga juhtkirjas sai rõhutatud, et Reformierakond ei pidanud oma valijast lugu

Ja siin me nüüd oleme. Äripäeva valimissoovitus Tallinnas läheb 2025. aasta kohalikel valimistel Reformierakonnale.

Kes sai esimesena välistatud? Keskerakond, kes siis veel. Saagu mis saab, aga selle partei ainuvõimu pealinnas küll tagasi ei taha. Mis on ühtlasi parim põhjus kindlasti valida, selmet kesise valiku üle ahastama jääda, sest Keskerakonna valijad lähevad kindlasti jaoskondadesse. Tõsi, tegelikult on Tallinna valimisnimekirjas mitu „ühikut", mis ei tulnud jutukski. Näiteks varjamatult kremlimeelne Koos, samuti üksikkandidaadid ja marginaalsed erakonnad. Mistap neil pikemalt ei peatugi. Järgmiseks: EKRE. Inimeste vihast toituvat äärmuskonservatiivset erakonda valitsev pere ei tee oma põlglikust suhtumisest Äripäeva saladust. Järeldame sellest, et ajame vabadusi ja avatust väärtustava majandusväljaande asja piisavalt hästi. Isamaa lendab auti ainuüksi selle eest, et pole neil valimistel isegi tahtnud kohalikele teemadele keskenduda, vaid tagunud erakorraliste riigikogu valimiste vajaduse trummi. Seetõttu on ka erakonna valimiskampaania märkimisväärselt populistlik ja demagoogiline. Lisaks on Äripäeva ja Isamaa vahel üha suurem väärtuskonflikt, mis puudutab partei ettevõtjatest suurrahastajaid, kes paisutavad süsteemselt oma poliitilist võimu, ent näevad sama süsteemselt vaeva, et oma rolli varjata. Ei Tallinnas ega mujal Eestis tohi lasta sellisel hämaral valitsemisstiilil sugeneda. Eesti 200 hoiakud pealinna asjade ajamisel lubaksid nende poolt hääletada küll. Paraku aga on see organisatsioon tervikuna sedavõrd halva tervise juures, et ei mõju lihtsalt usaldusväärsena.

Sotsiaaldemokraadid on Tallinnas tugevad ning linnapea Jevgeni Ossinovski väärib kiitust näiteks selle eest, et ta on linnavõimus (poliitilisi) töökohti koondanud. Valitsemisstiil on tõepoolest Keskerakonnast erinev ja me mõistame, miks Ossinovski küsitluste põhjal populaarsust naudib. Aga…

Alles jäävad Reformierakond ja Parempoolsed. End ettevõtja- ja ettevõtlussõbraliku poliitilise jõuna määratlevate parempoolsete Tallinna majandusprogrammist leiab nii mõndagi Äripäevale meelepärast, alustades kas või lubadusest lõpetada munitsipaalkapitalism ning erastada enamik linnale kuuluvaid äriühinguid.

Kuid seejärel heitsime me kriitilisema pilgu kandidaatide nimekirjale ja… no ei usu. Ei usu, et niisugune koosseis omab kamba peale piisavat kogust poliitilist kogemust, et paljulubavad mõtted maksimaalsel võimalikul määral ellu viia. Tundub ehk kõiki uusi tulijaid vaat et välistava etteheitena, ent lõppude lõpuks loevad ju teod, mitte pelgalt hea tahe.

Reformierakonnale võib paljutki ette heita, kuid mitte poliitilise know-how vähesust. Ning olles avalikkuse, seal hulgas Äripäeva käest hiljaaegu asja eest kõvasti vitsa saanud, paistab piltlikult öeldes, et oravatel on jätkuvalt veel hell istuda. Mis tähendab, et nad võiksidki rohkem jalgel ja valmis olla.

Teisisõnu anname oma valimiseelistusele Reformierakonnale lootuses ja ettevaatlikus usus, et hiljutised valusad kogemused on organisatsiooni taas virgeks ja n-ö lätete juurde tagasi ehmatanud, nagu ka riigi tasandil tundub olevat. Näiteks on maksurallile lõpuks ometi pidurit tõmmatud.

Ootame Reformierakonnalt Tallinnas ettevõtluse arengut soosiva poliitika viljelemist ja vähem tehnokraatlikke mänge. See, nagu me alles hiljuti nägime, ei pruugi isegi neil välja tulla.