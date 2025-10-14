Tagasi ST 14.10.25, 09:30 Kesko Senukai otsib seoses ulatusliku laienemisplaaniga koostööpartnereid Balti riikide suurim ehitusmaterjale, remonditarvikuid ja kodutehnikat turustav jaekett Kesko Senukai alustab ulatuslikku laienemist kõigil oma turgudel, nii Eestis, Lätis kui Leedus, plaaniga avada kogu piirkonnas üle 30 uue kaupluse. Hetkel käib aktiivne otsing jaemüügiks sobilike ehituskruntide ja ruumide leidmiseks.

K-rauta kauplus Tartus

„Keti laiendamine on loomulik ja strateegiliselt läbimõeldud samm,“ ütles Senukai grupi president Artūras Rakauskas. „Meil ​​on pikaajaline kogemus ehitus-, remondi- ja kodukaupade sektoris, samuti teadmine, kuidas luua ja arendada moodsaid ja kaasaegseid kaubanduskeskusi ning pakkuda suurepärast ostukogemust,“ lisas ta.

Rakauskase sõnul on praegu käimas kogu keti jaoks aktiivsete asukohade valiku etapp. Seejuures kaalutakse erineva suurusega objekte – alates 5000 ruutmeetrist väiksemates linnades kuni 25 000 ruutmeetrini suurtes.

Lisaks jaemüügiketi laiendamisele plaanib Kesko Senukai lähitulevikus kaasata uusi investeeringuid ja partnerlussuundi. Ettevõte kavatseb investeerida uutesse kinnisvaraprojektidesse, laiendada oma tegevust frantsiisi alusel ja osta uusi jaemüügiettevõtteid Baltimaades.

„Meie laienemine saab alguse Eestist, täpsemalt Tartu linnast, kus on juba uus K-rauta kauplus ehitamisel,“ märkis Rakauskas. „See on esimene samm kolmes riigis planeeritavast laienemisest,“ lisas ta.

Koostööpartnerid on oodatud

Kesko Senukai laienemine avab uusi võimalusi kinnisvaraarendajatele, frantsiisipartneritele ja investoritele. Ettevõte otsib nii pikaajalisi üüri- kui ka müügiprojekte kõigis Balti riikides.

„Kutsume partnereid meiega juba kasvufaasi alguses liituma,“ ütles Kesko Senukai Baltikumi varahalduse direktor Tadas Gailiūnas.

Kesko Senukai on Baltikumi juhtiv jaemüügikett, mis turustab ehitus-, remondi-, kodu- ja tehnikakaupu. Kesko Senukai kaupluste ketti kuulub 94 kauplust, mis tegutsevad nii omandi- kui ka frantsiisipõhimõtte alusel Eestis, Lätis ja Leedus, sh 8 K-rauta kauplust erinevates Eesti linnades. Ettevõttele kuulub ka e-kaubanduse ettevõte Kesko Senukai Digital, mis haldab kuut e-poodi: k-rauta.ee, 1A.ee, K-Senukai.lv, 1A.lv, Senukai.lt, 1A.lt. Keti eesmärk on pakkuda kaasaegset ja kliendikeskset ostukogemust ning olla uuenduste eestvedaja nii füüsilises kui ka elektroonilises kaubanduses.