Nädala lood: perefirma kukkus pankrotti, küünetehnikud jäid geellakkide keelu lõksu ja kütuseturul käib karm hinnasõda

Rakveres toimunud Äripäeva Harjumaa, Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa edukamate ettevõtete tunnustamisürituse vestlusringis rääkis ettevõtja Oleg Gross, et Reformierakond on muutunud ettevõtjate erakonnast ametnike omaks.
Everaus Kinnisvara AS juht Janar Muttik räägib Äripäeva Raadios ettevõtte teekonnast, hiljutistest arengutest ja ambitsioonikatest tulevikuplaanidest. Saade pakub sügavamat pilku Eesti kinnisvaraturu telgitagustesse, Everausi pikaajalistesse strateegiatesse ning uutesse investeerimisvõimalustesse.