Tagasi 14.10.25, 17:45 Maris Lauri: linn ärgu pakkugu teenuseid, mida saab turult Tallinn peab suhtuma ettevõtjatesse palju sõbralikumalt, kirjutab riigikogu liige Maris Lauri (Reformierakond) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Maris Lauri.

Foto: Liis Treimann

Tallinna huvides on hästi tasustatavate töökohtade arvu suurenemine, sest sellest tuleb ka maksutulu, mis võimaldab linna arendada. Sealjuures ka viisil, mis toetab ettevõtlust rohkem.