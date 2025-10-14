Maris Lauri: linn ärgu pakkugu teenuseid, mida saab turult

Tallinna juhtide jaoks peaks olema eesmärgiks viia linn konkurentsivõime poolest samasse kategooriasse Stockholmi, Varssavi ja Berliiniga. Eeldused selleks on olemas, kirjutab Parempoolsete esimees ja Tallinna linnapeakandidaat Lavly Perling vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Mõned karjuvad raiskamised hakkavad pealinnas silma: küsitavad “tasuta” avaliku sektori teenused, ülepaisutatud ametkonnad ja venivad planeeringud, kirjutab ettevõtja, tarkvarafirma Helmes suuromanik Jaan Pillesaar vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.