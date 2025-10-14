Raadiohommikus: kultuuribetoon, Gaza ja vibe'iga kodeerijad

Äripäeva raadio kolmapäevane hommikuprogramm pühendab rohkem aega Tallinnas suure väljakutsega hakkama saanud ehitusfirmale, vaibkoodija ametile ja Lähis-Idas suurt tähelepanu pälvinud Gaza sektori viimastele arengutele.
- Vangide vahetus on Iisraeli-Hamasi konfliktis olnud pikalt arutatud teema.
- Foto: Lisi Niesner
Möödunud reedel avati pidulikult kauaoodatud Tallinna Linnateater ning Tallinna vanalinnas ei ole sellises mastaabis midagi sarnast varem ehitatud ‒ see oli ehitusfirmale Ehitus5ECO väga suur väljakutse.
Võtame kas või alustuseks logistika vanalinna kitsastel tänavatel, mis arusaadavalt ei ole kavandatud ja rajatud silmas pidades kaasaegse ehitustranspordi vajadusi. Kokku on teatril umbes nelja ja poole tuhande ruutmeetrisel territooriumil 17 hoonet ning kaks sisehoovi suurusega ligikaudu 1600 ja 400 ruutmeetrit. Märgilise kultuurikeskuse ehitamisest ning üldiselt ehitusturust ning Ehitus5ECO majandustulemustest tuleb rääkima ettevõtte juhatuse esimees Margo Padar
.
Kes on vaibkoodija? Aina enam tekib tehisaru arenemise hoo kõrval uusi ameteid, mille puhul kohe esimese asjana aru ei saagi, millega tegu. Räägime vaibkoodija Kei Olbreiga tema ametist.
Arutame viimastest arengutest Gazas. Mida teeb USA president Donald Trump Egiptuse kohtumistel, mida tähendab vangide vahetus, mis olukorras on Euroopa Liit ja milline võib olla relvarahujärgne segadus ning mäsu konfliktipiirkonnas. Räägime Äripäeva ajakirjaniku Kristjan Pruuliga.
Saatejuht on Linda Eensaar, uudistetoimetaja on Kristjan Kurg.
Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”.
Scandagra Eesti juht Eigo Siimu
räägib saates, miks on põllumajanduses edu võtmed usaldus ja koostöö. Viimaste aastate keerulised ilmastikuolud ja hinnasurved on pannud proovile nii põllumehed kui ka nende partnerid, kuid Siimu sõnul tuleb just nüüd tegutseda koos ja leida paindlikke lahendusi.
Saatejuht on Juuli Nemvalts.
11.00–12.00 “Finantsuudised fookuses”.
Saade keskendub ettevõtete finantseerimisvõimalustele. Stuudios on LHV Panga juhatuse liige ja ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume
, LHV Panga võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus
ning Eesti äriinglite võrgustiku EstBAN juhatuse liige ja finantstehnoloogiaettevõtte Fitek juhatuse esimees Mait Sooaru
.
Saates arutletakse, kuidas tänases ärikeskkonnas saavad ettevõtted kapitali kaasata, millised on peamised rahastuse allikad ning mis määrab rahastuse hinna ja kättesaadavuse. Samuti räägitakse, millised sektorid ja ärimudelid on rahastajatele praegu atraktiivsemad ning milliseid vigu ettevõtjad rahastust taotledes sageli teevad.
Saadet juhib Paavo Siimann.
12.00–13.00 “Äripäeva TOP”.
Jaekaubanduse edetabelile keskenduvas saates on külas RRLektuse arendusjuht Tarmu Kurm
ja Loverte turundusjuht Kaisa Sakarias, kelle juhitavad ettevõtted on suutnud keerulisel ajal kasvada ja tulevikku investeerida.
Räägime sellest, kuidas on RRLektus majanduse madalseisu kiuste laienenud ning millised on praegused väljakutsed toidu- ja esmatarbekaupade sektoris. Samuti avame ilutoodete turu telgitaguseid, räägime eristumisest tihedas konkurentsis, ligipääsetavuse direktiivist ja hüljatud ostukorvidest.
Saatejuht on Kaubandus.ee toimetaja Marion Lehes.
13.00–14.00 “Ükssarvikute kasvulava”.
Saates räägime kahe eestlasega, kes ehitavad uue põlvkonna finantsteenuseid maailma eri otstes. Kreeka neopanga Snappi brändi- ja kommunikatsioonijuht Piret Reinson
kirjeldab, kuidas luua usaldusväärne, Euroopa Keskpanga litsentsiga pank Kreeka kriisijärgsel turul.
Teine saatekülaline on Jaapani manuaalse pangandussüsteemi GIG-A asutaja Raul Allikivi
.
Saatejuht on Tarmo Virki.
15.00–16.00 “Tippkohtumine”.
Oktoobrikuises tippkohtumises räägime ettevõtja, Eesti esimese keskkonnaministri ja mõisaomaniku Tõnis Kaasik
uga. Teeme juttu liigsest keskkonna kaitsmisest, poliitika ja ettevõtluse eraldamisest, Uuralites matkamisest ja jubedas seisus mõisakompleksi taastamisest.
Vestlust veab Joonas-Hendrik Mägi.
