Google inesteerib New Yorki miljard dollarit. Foto: EPA

Google investeerib uude linnakusse miljard dollarit

Google ehitab New Yorki miljardi dollari eest uue linnaku, vahendas CNBC.

Ettevõtte uus „Google Hudson Square“ asub Hudsoni tänaval Manhattanil. Google on ka varem Hudsoni jõe ääres oma kohalolekut laiendanud. Aasta esimeses pooles ostis firma 2,4 miljardi eest Chelsea Marketi.

Sellega tahab Google New Yorgis oma töötajate arvu kahekordistada. Kui praegu töötab linnas Google’i heaks 7000 inimest, siis järgmise kümnendi jooksul peaks see rohkem kui kahekordistuma. Linnas on töötajaid nii reklaamiüksusest, YouTube’ist kui ka pilveteenustest.

Google teatas, et Hudsoni väljaku linnak kujuneb ettevõtte globaalse äri peamiseks asukohaks.

Eelmisel nädalal teatas ka Apple, et investeerib miljard dollarit uue linnaku ehitamiseks, kuhu mahub 15 000 inimest.