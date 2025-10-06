Eestis napib elektrikuid: “Noori on väga juurde vaja”

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht Kaarel Jänes
ja elektrivaldkonna noortefestivali Positron peakorraldaja Jüri Luud usuvad, et põhjus peitub teadmatuses. “Probleem on selles, et praegused elektrikud hakkavad pensioniikka jääma ja noori on väga juurde vaja. Eelkõige on juurde vaja elektriinsenere, aga puudus on ka oskustöölistest,” rääkisid nad.
Üldine elektroonikahuvi on noorte seas aga kasvamas ning külaliste sõnul võiks see kanduda edasi ka elektrikuametisse.
Intervjueeris Siim Sultson.