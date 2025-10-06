Sander Pikkel: Saku vallas võiks Männiku karjäärid uueks luua
Kui muuta Männiku karjäärid sportimise ja vaba aja veetmise keskuseks, siis võiks sellest saada kogu Harjumaa tõmbekoht, kirjutab Saku vallas elav LHV investeerimisteenuste juht Sander Pikkel vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
“Männiku karjäärid võiksid pakkuda lisaks senisele wakepark ’ile muidki veespordialade harrastamise võimalusi. Seda võiks kindlasti teha erasektori poolt, aga vald saaks siin toetada läbimõeldud planeeringutega,” kirjutab Saku valla elanik Sander Pikkel.
Foto: Andras Kralla
Kasutaksin head võimalust ja kiidaksin oma omavalitsust, Saku valda. Ta on nn kuldse ringi vallana, mis enamasti vaevlevad elanikkonna liiga kiire juurdekasvu käes, suutnud hästi balansseerida elanikkonna juurdekasvu ja sotsiaaltaristu loomise vahel. Lisaks on Sakus väga head transpordiühendused Tallinnaga ning enamikus asulates ka kiire internetiühendus, et vajadusel kodukontorist tööd teha.
