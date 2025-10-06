Tagasi ST 06.10.25, 11:16 Kuidas muuta ettevõtte sündmused väärtuslikuks investeeringuks? Meeskonnasündmused ja koolitused ei pea olema kuluread, vaid väärtust loovad investeeringud. Kuidas luua sündmusi, mis pole pelgalt meelelahutus, vaid toovad kaasa ka reaalset ärilist väärtust ja meeskonna arengut, sellesse teemasse värskes saates sukeldumegi.

Tiina-Katrina Kaber EnterTrainingust toob vestlusesse oma kogemuse meeskonda arendavate ürituste, koolituste ja mängude loomisel. Tema fookus on arengul läbi lõbusate ja kaasahaaravate väljakutsete. Gerli Taniloo-Sunduk Createventsist pakub laia spektrit sündmuste korraldust, alates ettevõtte suvepäevadest ja jõulupidudest kuni koolituste ja eraüritusteni. Mõlema ettevõtte ühine eesmärk on näidata, et meeskonnasündmused ja koolitused on väärtust loovad investeeringud.

Saates arutletakse, kuidas olla ettevõtetele partnerid, kes aitavad sündmustel eesmärki teenida, olgu selleks siis meeskonna liitmine, uute oskuste arendamine või organisatsioonikultuuri tugevdamine. Tiina-Katrina Kaber selgitab süvitsi EnterTrainingu kontseptsiooni, mis ühendab mängulisuse ja sügavama arengu. Gerli Taniloo-Sunduk toob esile, kuidas ka traditsioonilised meelelahutusüritused saavad luua ärilist väärtust ja olla mõõdetavad.

Juttu tuleb ka koostööst kahe ettevõtte vahel – millal ja miks üks teise kampa kutsub, et pakkuda klientidele parimat lahendust. Arutluse alla tuleb ka praktiline pool: millest alustada meeskonnasündmuse planeerimist, millised sündmused tänapäeval väärtust loovad ja millal on hoopis õige aeg sündmuse korraldamisest loobuda.