Föderaalreservi nõukogu esimees Jerome Powell ei toonud turule oodatud intressikärpe vihjet.

Powelli kõne ei rahuldanud turuosaliste soove

Föderaalreservi juht Jerome Powell kordas reedel oma varasemalt lausutud sõnu, et Föderaalreserv „käitub nii nagu vaja,“ et hoida USA majandus heal järjel. Selline väljendus tõi aktsiaturule pettumuse, sest oodati konkreetsemat vihjet intressimäärade edasise kärpimise kohta.

Reuters toob välja ,et Powell, kes on nii president Trumpi kui ka turuosaliste surve all intressimäärade kärpimiseks, ütles, et USA majandus on „soodsas kohas,“ millel on siiski „olulisi“ riskikohti, eriti, mis puudutab Hiinaga peetavat kaubandussõda.