Miks investorid rantjeeks ei hakka?

Investor Jekaterina Tint on teel finantsvabaduse suunas ja on mõelnud ka sellele, kuidas ühel hetkel oma portfelli tuludest elamisele ümber lülituda nii, et portfell järjest kasvaks ja elu lõpuni sissetuleku kindlustaks, mitte juba 10 aastaga otsa ei lõpeks. Foto: Liis Treimann