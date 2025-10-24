Tagasi 24.10.25, 09:20 Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad uuel aastal kiiremini kui erasektoris Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar rääkis Äripäeva raadios, et tuleval aastal kasvavad valitsussektori palgad mõne protsendi võrra kiiremini kui erasektoris.

Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar.

Foto: Liis Treimann

Soosaar selgitas, et avaliku sektori palgakasvule annab hoogu poliitiline otsus tõsta õpetajate, päästjate, politseinike ja kultuuritöötajate palku, mis on jäänud pikalt maha. „Tõus puudutab eelkõige neid ameteid, mitte ametnikke laiemalt,“ märkis ta.

Erasektoris on kasv seevastu aeglustunud, rääkis Soosaar, majanduse taastumine on veninud ja tööturul on endiselt rohkem vaba tööjõudu, mistõttu ei pea ettevõtted uute töötajate meelitamiseks palku nii kiiresti tõstma. Soosaar lisas, et ka inflatsiooni aeglustumine hoiab palgakasvu tagasi.

Samas rõhutas ta, et avaliku ja erasektori palgavahe ei ole suur. „Pikaajaliselt ei ole võimalik, et avaliku sektori palgad jääksid erasektorist väga palju maha või vastupidi. Mõlemad võistlevad ju samade töötajate pärast,“ ütles Soosaar.

Intervjuus selgitas Soosaar ka, millist mõju avaldab maksuküüru kaotamine ning kuidas avalikusektor oma kulusid ja kärpeid tasakaalustab.

Küsis Karmen Laur.