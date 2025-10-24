Finantsinspektsioon võib valida täna uue juhi

Suvel teatas Finantsinspektsiooni 12 aastat juhtinud Kilvar Kessler, et uueks ametiajaks enam ei kandideeri. Täna koguneb asutuse nõukogu, et arutada uue juhi valimist, kuid see ei pruugi veel reede jooksul selgeks saada.
Efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda kiitis teisipäevasel kohtumisel heaks idee ühendada Eesti Pank ja Finantsinspektsioon. Nõukoja hinnangul säästaks muudatus valitsusele aastas kuni 4 miljonit eurot.
Kõik Eesti Panga uueks juhiks püüdlevad mehed kiidavad, et neil on valdkonnas mitukümmend aastat kogemust, nad on mitmeid kriise näinud ja muu hulgas just seepärast on nad nüüd tähtsaks ametiks valmis.
Kui veel mõned aastad tagasi seostati 5G-d pigem tulevikutehnoloogia ja lubadustega, siis tänaseks on see muutunud praktiliseks osaks meie igapäevasest digielust. Kasutajate jaoks ei ole 5G enam lihtsalt kõrgem number mobiilside generatsioonide reas, vaid platvorm, millel toimivad teenused, mida peame iseenesestmõistetavaks – alates TV voogedastusest ja videokõnedest kuni nutikate koduseadmete ja pilvemängudeni.