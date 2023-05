Saunumi aktsiad märgiti üle, aga napilt

Saunumi pakkumisega panin ise endale kõvasti puid alla, aga jõudsin lõpuks otsuseni

Siin ma nüüd olen, taas vaatamas Saunumisse investeerimise poole, olles pool aastat varem oma positsiooni täielikult maha müünud. Tagantjärele tarkusena polnud see kõige targem tegu, arvestades, et tabasin põhja, aga kas see tähendab, et peaksin nüüd taas oma koha saunalaval sisse võtma?