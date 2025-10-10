Tagasi 10.10.25, 06:00 Ardo Reinsalu tehisarujutud | Kas sinu uus kolleeg on tegelikult kood? Ka meil Eestis tuleb hakata mõtlema, kuidas tehisarutüübid seadusandlikult ja kultuuriliselt töökeskkonda integreerida, kirjutab kolumnist Ardo Reinsalu.

Kolumnist Ardo Reinsalu.

Foto: Liis Treimann

Sotsiaalmeedias levivate fotode või videode autentsuses pole enam ammu lihtne kindel olla. AI-näitleja Tilly on astunud sammu kaugemale – see AI genereeritud persona suudab näidelda filmides ja tema vastu on suured Hollywoodi stuudiod juba huvi üles näidanud. Me elame ajastul, kus näitleja võib olla algoritm ja kolleeg võib olla kood. Oled sa kindel, et see uus välismaine töökaaslane viimasel Zoomi koosolekul oli lihast ja luust inimene?