Tagasi ST 09.10.25, 12:26 7 ideed, miks korraldada meeskonnaüritus Lõuna-Eestis Meeskonnaürituste ja pidude korraldamine on täies hoos – nüüd on aeg katsetada midagi uut. Selle asemel, et korraldada järjekordne jõulupidu või koolitus pealinna saginas, vii oma meeskond Lõuna-Eestisse – Tartu ja selle ümbrus pakuvad täiesti uut hingamist. Siin kohtuvad loovus ja rahu, akadeemiline vaim ja looduse tasakaal.

Lõuna-Eestis on olemas kõik, mida ühe hästi korraldatud sündmuse jaoks vaja läheb – inspireerivad seminariruumid, kvaliteetsed restoranid, hubased peopaigad ning looduslähedased tegevused, mis toovad meeskonna päriselt kokku. Lõuna-Eesti annab igale sündmusele erilise värvi – olgu see pidulik jõuluõhtu, strateegiapäev või kliendiüritus.

Tule tulemast – sõit on lühike, kuid elamus suur!

Fii restoran / hotell Sophia

Korralda oma ettevõtte sündmus Fii restoranis!

Fiis on korraldatud nii seminare, pulmi, sünnipäevi kui ka firmapidusid. Ükski idee pole liiga väike ega liiga suur, ükski sündmus liiga tagasihoidlik ega liiga pidulik. Restoran võtab soojalt vastu suuremaid ja väiksemaid seltskondi, et neile ürituskorralduslikku täislahendust pakkuda.

Fii peakokk Andrus Saartok loob sündmusele sobiva menüü ning kogenud meeskond hoolitseb sujuva korralduse eest. Restorani kokkade käe all valmivad nii põnevad suupistelauad, mitmekäigulised õhtusöögid kui ka rikkalik buffet.

Broneeri seminariruum või terve restoran ja täida oma järgmine sündmus suurepäraste maitsete ning asjatundliku ürituskorraldusega!

Rohkem infot fiiresto.ee

Restoran Fii ja Hotell Sophia pakuvad täislahendust Sinu üritusele: konverentsisaalid, toitlustus ja majutus ühest kohast.

Hotellis on 72 ruumikat ja kaasaegset tuba, mis sobivad nii puhkuse- kui tööreisiks. Koolituste, arutelude ja koosviibimiste jaoks on olemas kaks konverentsisaali – Põhja ja Lõuna saal. Olenevalt paigutusest mahutab Põhja saal kuni 70, Lõuna saal kuni 30 inimest.

Et üritus oleks sujuv ja meeldejääv, on võimalik tellida ka esitlustehnika ja toitlustus.

Cantervilla Loss

Cantervilla Loss – ajalooline väärikus ja elamus üheskoos.

Kui otsid tavapärasest erinevat paika tiimiürituseks, seminariks või jõulupeoks, siis Cantervilla Loss Lõuna-Eestis on ideaalne valik. Lossi elegantne atmosfäär ja mõisahäärberi ajalugu loovad inspireeriva keskkonna, kus töö ja meelelahutus käivad käsikäes.

Pakume peoruume ja seminarisaale, mugavat majutust, rikkalikku toitlustust ning tegevusi, mis jäävad meelde – alates suursugustest vastuvõttudest kuni aktiivse puhkusevõimalusteni mõisakompleksis.

Meie eripära on ehe mõisa-õhkkond, kus iga detail toetab elamust ja mugavust.

Rohkem infot cantervilla.ee/sundmused

Cantervilla Lossis leiab sobiva ruumi nii väiksemaks koosviibimiseks kui ka suuremaks peoks kuni 150 osalejale. Kohapeal oma köök maitsvate roogadega, majutus hubastes ja omanäolistes tubades kuni 85le ning hubane saunakeskus. Pakume ka esitlustehnikat ja terviklikku korraldusteenust, et teie üritus kulgeks algusest lõpuni muretult.

Kontakt: Pikajärve küla, Kanepi vald, Põlvamaa 63410; tel. 53 403 523; [email protected] ; www.cantervilla.ee

Emajõe lodjakoda – info lõunast

Korraldades sündmuse Lodjakojas aitad kaasa ajalooliste laevade taasehitamisele!

Lodjakoda on ainulaadne sündmuspaik terves Baltikumis – samas hoones ehitatakse laevu aga korraldatakse ka aastaringselt meeldejäävaid sündmuseid, nii väikesi seminare, uhkeid bankette kui vägevaid õuepidusid.

Lodjakoda on veidi nagu turismitalu Tartu linnas, mis asub jõe kaldal roheluses. Siia saab tulla nii jala, ratta, auto kui laevaga.

2020. a valminud Lodjakoda on valitud arhitektuuri aastapreemia laureaadiks ja tartlaste lemmikmajaks. Kojas valmis ehitatud kahemastiline lodi Suur Sume sai äsja Tartu aasta turismiteoks ja kogu Lojakoja ettevõtmine üleilmsel konkursil Green Destination esisaja sekka.

Rohkem infot lodi.ee/korralda-uritus

Lodjakojas on 4 saali:

avatava otsaseinaga laevasaal (mahutavus banketil kuni 250 in, püstijalu rohkem);

jõevaatega puutöösaal (mahutavus ca 40-80 in);

jõevaatega kohvik ja trepistik (mahutavus kuni 40 in);

ülemine seminariruum (mahutavus kuni 25 in).

Lisaks saunamaja, kuhu mahub mugavalt kuni 20 in.

Esitlustehnika on olemas, lisaks saab tellida toitlustust, kojaekskursiooni, lodjamudelite ja sepistamise õpituba ning aprillist novembrini ka lodjasõite Jõmmuga (kuni 36 reisijat) ja Suure Sumega (kuni 120 reisijat)

Kubija hotell-loodusspaa

Avasta Kubija hotell-loodusspaa – privaatne puhkuseoaas Lõuna-Eesti südames!

Võrumaa kauni männimetsa ja järvede keskel asuv Kubija hotell-loodusspaa on tõeline pelgupaik neile, kes hindavad rahu, looduse lähedust ja personaalset teenindust. See on koht, kus iga detail on loodud sinu heaolu nimel.

Kubija on ideaalne paik seminaride, meeskonnaürituste, motivatsioonipäevade või pidulike aastalõpu- ja jõulupidude korraldamiseks. Meie suurim tugevus on privaatsus ja terviklikkus – kogu kompleks koos 62 hubase hotellitoa, 150-kohalise restorani, spaa- ja saunakeskuse ning hoolitsustega on võimalik broneerida vaid teie seltskonnale.

Siin sünnivad ideed, kasvavad meeskonnad ja tärkavad uued mõtted – kõike seda ümbritseb rahustav loodus ja tõeline Lõuna-Eesti külalislahkus.

Rohkem infot kubija.ee/seminarid-ja-noupidamised

Kubija hotell-loodusspaa pakub seminarideks ja nõupidamisteks kolme erineva suurusega ning mahutavusega ruumi: seminariruum (kuni 90le inimesele), nõupidamisteruum (kuni 35le inimesele) ja kaminaruum (kuni 24le inimesele). Kohapeal on kaasaegne esitlustehnika, pabertahvel ja markerid ning tasuta Wi-Fi. Lisaks on võimalik valida nelja erineva seminaripaketi vahel – koos majutuse, spaahoolitsuse või kohvipausidega.

Kubija hotelli restoran on koht, kus looduslähedane õhkkond ja hoolikalt valitud maitsed loovad harmoonilise terviku. Siin on võimalik korraldada nii väiksemaid ja privaatseid koosviibimisi kui ka suuremaid, kuni 150 külalisega pidusid – olgu selleks siis elegantne õhtusöök, pidulik juubel, meeskonnapidu või ettevõtte tähtpäev.

Meie köök pakub nii mitmekülgseid buffee-menüüsid kui ka võimalust luua erimenüü just teie soovide ja sündmuse iseloomu järgi. Peakokk seab au sisse kohaliku tooraine, värsked maitsed ja hoolikalt läbi mõeldud serveeringu, et iga roog oleks elamus omaette.

Kubija restoranis muutub iga sündmus meeldejäävaks maitsete rännakuks Lõuna-Eesti südames.

Lange Motokeskus

Meil on tegevusi aktiivsete elamuste otsiajaile!

Lange Motokeskus on Baltikumi suurim ja kaasaegseim sisekardikeskus, vaid 9 km kaugusel Tartust. Elektrilised Sodikart kardid, professionaalne ajavõtusüsteem ja valgustatud rada loovad ehtsa võidusõiduemotsiooni iga ilmaga.

Lisaks rajale on keskuses seminari- ja peoruumid ning saunad – ideaalne paik ettevõtetele tiimiürituste, koolituste ja klientide vastuvõttude korraldamiseks.

Rohkem infot www.langemotokeskus.com

Üks seminariruum mahutab kuni 30 inimest, teine kuni 70. Kindlasti leiame lahenduse ka suurematele ja väiksematele gruppidele.

Kardirajal näeme!

Kalevipoja Koda

Kohtumine iidse eepose radadel!

Kalevipoja Koda on ideaalne paik külastamiseks, sest siin on võimalus kombineerida erinevaid teenuseid vastavalt teie soovile ja vajadusele. Näiteks saad lisaks seminariteenusele külastada ka maailma parimat Kalevipoja muuseumi või minna VR elamusega Põrgusse või meisterdada koos meeskonnaga midagi meeldjäävat.

Lisaks on meil suur õueala, kus saab korraldada meeskonnamänge, teha laternamatka, orienteeruda, mänguhoovi uudistada. Kõhutäie pärast ei pea ka muretsema.

Rohkem infot kalevipojakoda.ee/konverentsid

Muuseumis on seminariruum max 50-le, olemas ka projektor, ekraan ning paber- ja magnettahvel. Rahvamajas on suur saal max 100-le, väike saal max 30-le, olemas 6-meetri laiune ekraan, projektor, tahvel.

Toitlustusvõimalus ettetellimisel 365 päeva aastas.

Ööbikuoru Villa

Seitsmejärvemaa Rõuge võlub!

Kui otsite parimat seminari- või jõulupeokohta Lõuna-Eestis, siis Rõuge järvede vahel asuv Ööbikuoru Villa on selleks ideaalne koht. “Rõuge on kõige ilusam koht siin Eestimaa nurgas!” tõdeb Ööbikuoru Villa peremees Alar Hõim.

Ööbikuoru Villas saab nautida tervendavat soolakambrit ja kümmelda kümblustünnis, nautida järveäärse sauna võlusid ning kogeda suitsusauna müstikat. Järve ääres on väikene liivarand ja võimalik on tellida massaaži.

Villas asuv restoran pakub maitseelamust nii hommikusöögiks, kohvipausiks, kui ka lõuna- ja õhtusöögiks.

Broneerides oktoobrikuu jooksul märksõnaga ,,äripäev”, kehtib soodustus -10%

Rohkem infot oruvilla.ee

Majutame Villa numbritubadesse ja mahutame restorani kuni 20 inimest. Seminariruumis on olemas esitlustehnika.

Meie juures saab nautida ka aktiivset puhkust. Ööbikuoru Villast saab alustada orienteerumisrada (1 h), lähistel asuvad erinevad matkarajad. Talvel saab meie kandis nautida ka suusaradasid (Haanja).

Ööbikuoru Villa on privaatne – tiimile broneerides on kogu kompleks teie kasutada.