Aia- ja metsatehnika müüja ostab konkurendilt tema elutöö

Mehka tegevjuhi Päärn Raid
i sõnul ostetakse koos kauplusega 33aastane elutöö. “Eelmine omanik saab nüüd kenasti pensionipõlve nautima hakata. Võime öelda ka seda, et kindlasti need kliendid, kes poodi varem külastasid, ei jää ka praegu oma asjadega hätta,” märkis ta.
Estemi omanik Üllar-Johannes Kõiv ütles teisipäeval ilmunud Äripäeva artiklis
, et on kindel, et koondatud inimesed leiavad uue töö. “Nad kõik on kuldsete kätega ja oskavad tööd teha.” Estemi firma ise jääb alles: e-poodi Kõiv kinni ei pane ning paar inimest jääb ka tööle.
Intervjuus Päärn Raidiga tuli juttu veel tehingu üksikasjadest, Mehka tulevikust ja paljust muust.