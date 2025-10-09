Uus rekord: minu portfell ületas 700 000 euro piiri

Paar päeva on investor Toomase portfell olnud väärt üle 700 000 euro ja paistab, et lähipäevil tuleb veel lisa, kuid sellise rohelise lainega ei saa ära harjuda ja tasub olla valmis ka punasteks päevadeks.
Foto: Andras Kralla
Teisipäeva õhtul portfelli numbreid kokku lüües märkasin ootamatult, et olen jõudnud uue rekordtasemeni. Õnneks on portfell püsinud ka sellele tasemele jõudes stabiilne ning suuremat tagasikäiku pole siiani toimunud.
Pensionireformi toel läks 2021. aasta kirja börsiajaloo ühe parima aastana ning Tallinna börsi ligi 50% tõus tõstis meid maailma börsiindeksite tippu. Uuest aastast käivitub sarnane reform Leedus ja minu pilk on juba ahnelt sealse turu poole pööratud, et leedukate miljarditest oma osa saada.
Kütuseäri on mahuäri ja selles võidavad need, kes suudavad oma tarneahelat juhtida ja turu arenguid prognoosida kõige efektiivsemalt ning optimeeritumalt, ütles transiidi- ja majandusekspert Raivo Vare sisuturundussaates "Energiakool".