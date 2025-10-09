Tagasi 10.10.25, 06:00 Loksa tsaar: linnapea töö pole mingi poliitika Loksa linna on valitsenud viimased 15 aastat keskerakondlane Värner Lootsmann, kes peab loksalaste suureks võiduks, et nad pääsesid linna liitmisest ümbritseva Kuusalu vallaga. Nüüd ongi Loksa üks üksi toimetav minilinn.

Loksal 15 aastat valitsenud linnapea Värner Lootsmann teatab, et Loksal on olemas kõik, mis eluks vaja.

Foto: Liis Treimann

Kui Loksa linnapea Värner Lootsmann (80) käivitab vahel laupäeva hommikul traktori, mõtleb ta, et küll on külad ümberringi vaikseks jäänud. “Vanasti oli talu talus kinni ja kõik toimetasid. Nüüd on niimoodi, et õhtul vaatad, et täielik vaikus. Traktorid ei mürise. Mul on väike traktor, sellega saab puid vedada ja kõike. Ei ole ju ka enam hobust, kellega vanasti tööd tehti,” räägib ta kümnendat põlve Eru lahe ääres asuvas isatalus toimetamisest.

Lootsmann ütleb, et kui ta järgmisel nädalal jälle valimistel ei kandideeriks – küll Kuusalu vallas, kus ta ise elab, mitte Loksal, kus linna juhib –, siis tegelekski oma väikse taluga. Kevadel juba jõudis nõnda otsustada, aga siis mõtles ringi.

Samamoodi on jäänud vaikseks Loksal. Ajast, mil Lootsmann 15 aasta eest meeri ametiketi kaela sai, on linnast kadunud tuhat elanikku.

Teflonmehed Teflonmehed on Äripäeva lugude sari Eesti kõige kauem ametis olnud linnapeadest ja vallavanematest. Nad kõik on mehed ja nad kõik pürivad taas võimule ka järgmisel nädalal toimuvatel valimistel.