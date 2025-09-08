Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,05%295,74
  • OMX Riga−0,33%918,28
  • OMX Tallinn−0,24%2 003,28
  • OMX Vilnius0,22%1 235,08
  • S&P 5000,41%6 508,02
  • DOW 300,2%45 492,63
  • Nasdaq 0,81%21 877,15
  • FTSE 1000,27%9 233,2
  • Nikkei 2251,45%43 643,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97
  • OMX Baltic−0,05%295,74
  • OMX Riga−0,33%918,28
  • OMX Tallinn−0,24%2 003,28
  • OMX Vilnius0,22%1 235,08
  • S&P 5000,41%6 508,02
  • DOW 300,2%45 492,63
  • Nasdaq 0,81%21 877,15
  • FTSE 1000,27%9 233,2
  • Nikkei 2251,45%43 643,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97
  • 08.09.25, 17:17

Balti börsidest edenes ainsana Vilnius, Wall Street ootab ärevalt inflatsiooniandmeid

Balti börsid lõpetasid esmaspäevase kauplemispäeva valdavalt miinuses, samal ajal kui USA aktsiad kerkisid tarbija- ja tootjahinnaindeksite ootuses, mis peaksid andma selgust USA majanduse seisu kohta.
Suurima tõusu saavutas põhinimekirjas Pro Kapital Grupp, mille aktsia kallines 9739 euro suuruse päevakäibega 2,92%.
  • Suurima tõusu saavutas põhinimekirjas Pro Kapital Grupp, mille aktsia kallines 9739 euro suuruse päevakäibega 2,92%.
  • Foto: Liis Treimann
Vilniuse börs edenes 0,22%, samas kui Riia ja Tallinna börsid langesid vastavalt 0,33% ja 0,24%. Koondindeks Baltic Benchmark taganes 0,15%.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 08.09.25, 14:55
Coop Panga nõukogu ootab uuelt juhilt kolm korda kiiremat kasvu ja kaks korda suuremat kasumit
Uus juht: “Nälg on meil suur”
Coop Panga nõukogu esimehe Rainer Rohtla sõnul on ootused uuele juhile Arko Kurtmannile kõrged. Coop Pank peab kasvama Eesti turust kaks-kolm korda kiiremini ning kasumlikkus mõne aastaga kahekordistuma.
Börsiuudised
  • 08.09.25, 12:54
Rüütsalu jätab Ekspress Grupi uuele juhile tehisaru pealetungi
“Mina sain päris hästi aru, kuidas balansseerida ärihuvide ja meedia ajakirjandusvabaduse teljel,“ võttis Mari-Liis Rüütsalu oma senised tegemised Ekspress Grupi juhina kokku.
Börsiuudised
  • 08.09.25, 09:37
Heleniuse firma kaasab praegustelt aktsionäridelt uut raha
Nordic Fibreboard soovib kaasata 2 miljonit eurot ning teeb olemasolevatele aktsionäridele täiendava aktsiate avaliku pakkumise.
Börsiuudised
  • 08.09.25, 09:26
Coop Pank leidis uue juhi majast seest
Coop Panga uueks juhiks saab Arko Kurtmann, kes on viimased viis aastat töötanud Coop Panga juhatuse liikmena ja ärikliendipanganduse juhina.
  • ST
Sisuturundus
  • 08.09.25, 14:14
Minutitega ettevõtte kulud kontrolli alla - enam lihtsamalt pole võimalik
Tänapäeva ettevõtted seisavad üha enam silmitsi kuluhalduse keerukusega, kus töötajate väärtuslik aeg kulub suuresti paberite ja kviitungite keskel orienteerumisele ning aruannete esitlemisele. Kõlaks ju hästi, kui automatiseeritud platvorm appi tuleks ning sulle 86% ajavõitu pakuks? Zevoy loodud keskkond just seda teebki.

Hetkel kuum

Skype’i eduloost sirgunud Jaan Tallinn pühendab praegu suure osa energiast tehisintellektiga seotud ettevõtmistele.
Uudised
  • 06.09.25, 14:30
Jaan Tallinna rahaga AI-firma väärtus kasvas 183 miljardini
Estonian Cellis toimunud kohtumisel osalejad.
Uudised
  • 07.09.25, 06:00
Saudi Araabia investorid uurisid Estonian Cellis seenekasvatuse võimalusi
Enefit on mures Purtse hübriidpargi tuleviku pärast.
Uudised
  • 06.09.25, 15:30
Enefit protestib konkurendi plaanitud tuulepargi vastu
Nädala üks kuumemaid lugusid rääkis e-poest Frog, mille aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks.
Uudised
  • 06.09.25, 17:00
Nädala lood: 1500eurone investeering paisus 80 000eurose kasumini, tuntud e-poodi kahtlustatakse ebaausas äris
Loodus ja meri on olnud Ardo Asperki jaoks see, mis “akut laeb” ja töömõtetest eemale viib. Enne uute väljakutsete vastuvõtmist plaanib ta mõne nädala ka puhata.
Intervjuu
  • 06.09.25, 13:30
Elus uut lehekülge pöörav tööstusjuht: “Eesti tööstuse ambitsioon peaks olema suurem”
Viveo Healthi juht Raul Källo on firma käekäiguga rahul.
Uudised
  • 05.09.25, 19:16
Nimekat idufirmat ähvardab sundlõpetamine. Juht: firma on tugevam kui kunagi varem
täiendatud
Ettevõtja ja kaubandus-tööstuskoja juhatuse liige Toomas Luman leiab, et Eesti vajab rahvusvahelises konkurentsis eelise saamiseks head maksukeskkonda.
Uudised
  • 07.09.25, 11:31
Toomas Luman: tulumaksu tõus tuleks ära jätta
Livida tegevjuht ja Tartu Tammeka president Kaarel Kiidron usub, et tugevast koostööst saab kasu nii uute ärisuhete kui laiema brändituntuse kaudu.
  • ST
Sisuturundus
  • 08.09.25, 13:43
Livida juht Kaarel Kiidron: Eestis on spordisponsorlus veel lapsekingades
Äripartner heitis Hendrik Normannile ette, et too pole pärast seriaali tootmist end üldse kätte andnud. „Tore vähemalt näha, et inimene on elus ja terve,“ märkis Aleksander Ots.
“Armastus” läks kalliks maksma. Filmitegijad klaarisid kohtu ees LHVga võlga
"Meil ei ole võimalik selles võitluses võistelda," kommenteeris Andres Viisemann LHV otsust lõpetada pensionimüük kaubanduskeskustes, viidates konkurendi küsitavatele müügipraktikatele.
Andres Viisemann panustab kullale: keerulised ajad võivad hinna uutesse kõrgustesse viia
See koledavõitu pruunrohekas ülikond, mis mul igal pool pildil seljas, on tööriietus ja turundusvõte, tegelikult käin ma riides vägagi moekalt. Ausõna.
Pruun ülikond ja Potomac Mills: kuidas USA reis muutis vaadet Eesti elule
Äripartner heitis Hendrik Normannile ette, et too pole pärast seriaali tootmist end üldse kätte andnud. „Tore vähemalt näha, et inimene on elus ja terve,“ märkis Aleksander Ots.
“Armastus” läks kalliks maksma. Filmitegijad klaarisid kohtu ees LHVga võlga
President ja Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid Pärnu juhtimiskonverentsil.
  • PRO
Kersti Kaljulaid meenutab majandusnõuniku tööd: "Erakonna toetaja astus tuppa ja soovitas mul aknast alla hüpata"
Investor Jaak Roosaare sai kriminaalkahtlustuse eelmise aasta detsembris.
Jaak Roosaare kriminaalasi jõudis prokuratuuri kätte
Taristuehituse Liidu tegevjuht Tarmo Trei.
Tarmo Trei: kui automaks kaob, jäävad teed loodetud rahasüstita
“Ootus on kindlasti see, et soovime, et Coop Pank kasvaks kaks-kolm korda kiiremini Eesti turust, ja samas tooks uusi selliseid lahendusi, mida konkurentidel täna klientidele pakkuda ei ole,” räägib Coop Panga nõukogu esimees Rainer Rohtla.
Coop Panga nõukogu ootab uuelt juhilt kolm korda kiiremat kasvu ja kaks korda suuremat kasumit
Uus juht: “Nälg on meil suur”
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Zevoy Baltikumi juht Olli Suortti tutvustab 2020. aasta augustis Soomes loodud Zevoy platovmi.
  • ST
Minutitega ettevõtte kulud kontrolli alla - enam lihtsamalt pole võimalik
Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu hakkab uuel aastal otsima uusi väljakutseid.
Ekspress Grupi juht paneb ameti maha
Nordic Fibreboardi suuromanik on Joakim Helenius.
Heleniuse firma kaasab praegustelt aktsionäridelt uut raha
Bitcoini populaarsuse kahanemist pole oodata. Augusti lõpus toimus Hongkongis suisa Bitcoin Asia 2025 nimeline konverents, kus üheks väljapanekuks olid ka Bitcoini ATMid.
Magasin kasvuraketi maha – üks festivalisoovitus tõi 78% tootlust
Kulla hind on viimase nädala jooksul püstitanud mitu rekordit, jõudes väga lähedale 3600 dollari piirile untsi kohta.
Hiina ostab jätkuvalt kulda kokku
Tallinna börsil noteeritud Coop Pank teavitab aktsionäre möödunud kuu majandustulemustest selle nädala kolmapäeval.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?
Statistikamet avaldas eelmisel nädalal vigased palgaandmed, kui teatas, et keskmine palk hüppas 13,8%. Parandatud teatest selgub, et kasv oli rohkem kui kaks korda väiksem.
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem

Podcastid

Ettevõtjad otsivad kaoses optimismi
Tööandjate tund
Ettevõtjad otsivad kaoses optimismi
00:00
Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima
Läbilöök
Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima
00:00
Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
Hommikuprogramm
Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks
Arendajad surve all: ostjad ootavad uuemat, ent ka odavamat
Ruutmeetrite taga
Arendajad surve all: ostjad ootavad uuemat, ent ka odavamat
Igor Rõtovi portfellis on üks aktsia, mis kripeldab
Hommikuprogramm
Igor Rõtovi portfellis on üks aktsia, mis kripeldab
(09.09.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025) Finantsteadmiste kool juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Finantsteadmiste kool juhtidele
40 akadeemilist tundi
11.09.2025 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Börsikauplemisega alustamine
Äripäeva Akadeemia
Börsikauplemisega alustamine
8 akadeemilist tundi
16.09.-17.09.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 06.09.25, 14:30
Jaan Tallinna rahaga AI-firma väärtus kasvas 183 miljardini
2
Majandustulemused
  • 05.09.25, 18:38
“Oli halb aasta.” Uude tehasesse kolinud saapatootja neelas valusa kahjumi
Vana tehasega tekkis värske äriidee
3
Uudised
  • 07.09.25, 06:00
Saudi Araabia investorid uurisid Estonian Cellis seenekasvatuse võimalusi
4
Intervjuu
  • 06.09.25, 13:30
Elus uut lehekülge pöörav tööstusjuht: “Eesti tööstuse ambitsioon peaks olema suurem”
5
Uudised
  • 06.09.25, 15:30
Enefit protestib konkurendi plaanitud tuulepargi vastu
6
Uudised
  • 05.09.25, 19:16
Nimekat idufirmat ähvardab sundlõpetamine. Juht: firma on tugevam kui kunagi varem
täiendatud

Viimased uudised

Saated
  • 08.09.25, 18:46
Andres Viisemann panustab kullale: keerulised ajad võivad hinna uutesse kõrgustesse viia
Uudised
  • 08.09.25, 18:36
Raadiohommikus: erainvestorid ärikinnisvaras ning kuidas müüa kunsti Kuveiti
Börsiuudised
  • 08.09.25, 17:17
Balti börsidest edenes ainsana Vilnius, Wall Street ootab ärevalt inflatsiooniandmeid
Uudised
  • 08.09.25, 16:12
“Armastus” läks kalliks maksma. Filmitegijad klaarisid kohtu ees LHVga võlga
Arvamused
  • 08.09.25, 15:54
Tarmo Trei: kui automaks kaob, jäävad teed loodetud rahasüstita
  • PRO
Saated
  • 08.09.25, 15:39
Kersti Kaljulaid meenutab majandusnõuniku tööd: "Erakonna toetaja astus tuppa ja soovitas mul aknast alla hüpata"
Saated
  • 08.09.25, 15:36
Ettevõtjad otsivad kaoses optimismi
TOP
  • 08.09.25, 15:16
Rikaste TOPi parim naine edestab Heiti Häält ja Andres Viisemanni
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025