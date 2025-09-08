Balti börsidest edenes ainsana Vilnius, Wall Street ootab ärevalt inflatsiooniandmeid
Balti börsid lõpetasid esmaspäevase kauplemispäeva valdavalt miinuses, samal ajal kui USA aktsiad kerkisid tarbija- ja tootjahinnaindeksite ootuses, mis peaksid andma selgust USA majanduse seisu kohta.
Coop Panga nõukogu esimehe Rainer Rohtla sõnul on ootused uuele juhile Arko Kurtmannile kõrged. Coop Pank peab kasvama Eesti turust kaks-kolm korda kiiremini ning kasumlikkus mõne aastaga kahekordistuma.
