Tagasi 08.09.25, 18:36 Raadiohommikus: erainvestorid ärikinnisvaras ning kuidas müüa kunsti Kuveiti Teisipäeval räägime Äripäeva raadio hommikuprogrammis nii uuest fondist, panga juhtimisest, kunstist kui ka eri sektorite käekäigust.

Nuve Partnersi juhtivpartner Raiko Uri räägib raadiohommikus uuest erainvestoritele suunatud fondist.

Foto: Karli Saul

Coop Panga nõukogu valis panga uueks juhatuse esimeheks Arko Kurtmanni, kes on viimased viis aastat töötanud Coop Panga juhatuse liikme ja ärikliendipanganduse juhina. "Nälg on meil suur, tahaksime veel suuremat ampsu turust enda kätte saada," ütles Kurtmann. Värske juht räägib hommikuprogrammis, et Coop Pangal on võimalik kasvada aastas turust 2-3 korda kiiremini ja järgmise viie aastaga kasum kahekordistada.

Lumi Capitalist välja kasvanud Nuve Partners lansseeris Baltikumis uudse võlakirjariskiga kinnisvarafondi Net Lease for Future Fund. Uus fond annab erainvestoritele ligipääsu ärikinnisvara-investeeringutele, mis seni on olnud kättesaadavad vaid institutsionaalsetele mängijatele. Nuve Partnersi juhtivpartner Raiko Uri selgitab eetris, miks just nüüd on õige hetk sellise fondiga turule tulla, kuidas uudne mudel töötab ning millised on riskid.

Katrin Karu on vabakutseline maalikunstnik, keda iseloomustab ekpressiivne maalilaad ja suured formaadid. Tema töid on tänaseks erakogudes nii Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal, Jaapanis, Araabia Ühendemiraatides, Kuveidis. Samuti on tal oma rõivabränd: tema maalid on jõudnud lõuendilt riietele. Kuidas vabakutseline kunstnik Eestist on saanud oma töid nii laiahaardeliselt üle maailma müüa, räägib kunstnik Karu ise.

Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv teeb ülevaate metsatööstuse, puidutööstuse ja tööhõive-ettevõtete konkurentsiraportitest. Saatejuht on Linda Eensaar, uudistetoimetaja Ireene Kilusk. Päev jätkub järgmiste saadetega: 11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Investor Toomase tunnis on külas pankur Indrek Neivelt ning Tuleva asutaja Tõnu Pekk. Üks toetab II pensionisamba kaotamist, teine on selle tuline pooldaja. Saates selgub, kus on nende erimeelsused, ning teisalt, milles nad mõlemad ühte meelt on. Saadet juhib Kaspar Viira. 12.00–13.00 "Nimed müügitahvlil". Puhkuse järel tööle naasmine võib osutuda väljakutseks ka kogenud müügiinimestele. Saates arutavad Silver Rooger ja Mardo Kase, kuidas taastada distsipliin, vältida edasilükkamisi ning seada uuesti kõrged tööstandardid. Arutletakse, miks motivatsioonist üksi ei piisa, ning kuidas luua toetavaid süsteeme ja rutiine, mis aitavad püsivalt vormis olla. 13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised".

Saates räägime, kuidas tööandja brändingut sisuliselt üles ehitada, milliseid mõõdikuid jälgida ning kuidas vältida tüüpvigu. Külas on tööandjabrändingu agentuuri Instar asutaja ja tegevjuht Kersti Vannas, Prisma Peremarketi turundus- ja kommunikatsioonidirektor Liina Pärlin ning firma personalidirektor Maren Penu. Saatejuht on Keit Alev.

15.00–16.00 “Kasvupinnas”.

Septembrikuu saade keskendub viljaärile – saates arutatakse, millised ilmastikunähtused kujundasid tänavuse vilja-aasta, kuidas saagikus ja kvaliteet piirkonniti erinesid ning miks globaalsed turud hindu alla suruvad. Samuti räägitakse, kuidas mõjutavad põllumeeste müügistrateegiat ladustamisvõimekus ja tulevased kokkuostuhinnad, millist rolli mängivad ühistud ning kas noorem põllumeeste põlvkond müüb saaki teistmoodi kui vanemad.

Saatekülalisteks on põllumeeste ühistu KEVILI viljaäri müügijuht Janno Toomet ja Scandagra Eesti viljaäri juht Marge Pähkel. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.