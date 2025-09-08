Äripäev
  • OMX Baltic0,1%295,84
  • OMX Riga−0,03%920,07
  • OMX Tallinn−0,1%2 004,26
  • OMX Vilnius0,04%1 234,1
  • S&P 500−0,32%6 481,5
  • DOW 30−0,48%45 400,86
  • Nasdaq −0,03%21 700,39
  • FTSE 1000,1%9 217,6
  • Nikkei 2251,45%43 643,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,48
Minutitega ettevõtte kulud kontrolli alla - enam lihtsamalt pole võimalik

Tänapäeva ettevõtted seisavad üha enam silmitsi kuluhalduse keerukusega, kus töötajate väärtuslik aeg kulub suuresti paberite ja kviitungite keskel orienteerumisele ning aruannete esitlemisele. Kõlaks ju hästi, kui automatiseeritud platvorm appi tuleks ning sulle 86% ajavõitu pakuks? Zevoy loodud keskkond just seda teebki.
Zevoy Baltikumi juht Olli Suortti tutvustab 2020. aasta augustis Soomes loodud Zevoy platovmi.
  • Zevoy Baltikumi juht Olli Suortti tutvustab 2020. aasta augustis Soomes loodud Zevoy platovmi.
  • Foto: Zevoy
Pole vahet, kas tegu on eraettevõtja või suurfirmaga, tuhanded kasutajad Põhjamaades ja Baltikumis on Zevoy poolt arendatud lahendust proovinud ning sellega selgelt aeg võitnud.

Zevoy on jõudnud Eestisse!

Zevoy on tänaseks kasvanud märkimisväärseks ettevõtteks, kes pakub oma teenust Soomes ligi 2000 firmale. Nüüd on fookuses Eesti. “Oleme ehitanud Zevoyst kiirelt kasvava ettevõtte, mis on jõudnud tegutsemisega Eestisse ning pälvinud siin kümnete kohalike firmade poolehoiu ning usalduse,” ütleb Zevoy Baltikumi juht Olli Suortti.
Ettevõte on Eestis olnud juba mõnda aega ning pakutavat teenust täiustanud. Nüüd, mil kohalikud raamatupidamistarkvara ühendused nagu Merit Aktiva ja Directo on paigas, on Zevoy enda meeskonda suurendanud, kellega koos teenust üha rohkemate klientideni viiakse.

Üks kaart. Üks rakendus. Null peavalu.

Elisa Eesti raamatupidaja Janika Sprenk nendib, et nende ettevõttes on Zevoy kasutamine muutnud kulude haldamise tõhusamaks. „Kaardi kasutamine, kviitungid, kinnitused – see kõik toimub ühes süsteemis. See on oluliselt vähendanud meie finantsinimeste ning kaardi kasutajate koormust ja teinud igapäevase kulude haldamise märksa lihtsamaks ja kiiremaks,“ ütleb Sprenk.
Zevoy pakub nutika Visa Platinum kaardi ja kulude haldamise platvormi kombinatsiooni. Iga kaardiga tehtud tehing kuvatakse koheselt mobiilirakenduses ja veebibrauseris, andes töötajatele ja juhtidele täieliku ülevaate juba reaalajas.
Kviitungeid saab hõlpsalt lisada, need automaatselt tuvastada ja koheselt õigele kulureale sobitada. Raamatupidamiseks vajalik teave edastatakse koheselt tehingu toimumise käigus. Virtuaalkaarte saab väljastada veebiostude või korduvmaksete jaoks ning süsteem ühendub sujuvalt raamatupidamistarkvaraga.

Kogu ülevaade ühes keskkonnas

“Kui traditsiooniliselt pakuvad pangad ettevõtetele kaarte ning mõni teine ettevõte kulude haldamiseks vajalikke tööriistu, siis Zevoy paneb need kaks kokku ning koondab need ühele platvormile, ” ütleb Zevoy Eesti müügijuht Risto Tõns.
„Olen ​​Zevoyga koostööd teinud vaid paar nädalat ning selle ajaga juba mitu kliendilepingut sõlminud. Varasemalt pole ma kunagi nii tugevat ja kiiret algust näinud ning see näitab selgelt klientidepoolset huvi ning vajadust toote järele,“ ütleb Zevoy kliendihaldur Mihkel Ansper. „Mind üllatas kõige rohkem platvormi lihtsus: sellest saab väga kiiresti aru, mis näitab süsteemi kasutajasõbralikkust. Kliendid proovivad seda ning tahavad seda kasutada.”
Platvormi loogilist ülesehitust hindab ka Zevoy kliendihaldur Alice Fjodorov. “Olen näinud, kui palju kulub aega vananenud süsteemides töötamisel. Tarbetult palju kulub kviitungite tagaajamisele ning paberimajanduse haldamisele,“ räägib ta. Zevoy juures meeldis Alice’ile just see, et platvorm annab ettevõtetele palju väärtuslikku aega olulistele teemadele keskendumiseks. ”See muudab igapäevase ärielu palju lihtsamaks ning ettevõtte saab keskenduda kasvule,“ räägib ta.
“Zevoy ei tähenda vaid väärtusliku aja kokkuhoidu, ehkki see on tähtis, vaid annab aega pühenduda tähtsamatele töölõikudele. Oleme teinud koostööd paljude raamatupidajatega Soomes ning oleme seda sama tegemas ka Eestis. Kel on huvi, võtke meiega ühendust,” julgustab Zevoy kliendihaldur Sten Valdmaa keskkonda proovima.
  • Zevoy kliendihaldur Alice Fjodorov ütleb, et platvorm muudab igapäevase ärielu lihtsamaks ning laseb ettevõttel keskenduda kasvule.

Kellele Zevoy mõeldud on? Kõigile!

Zevoy on loodud igale ettevõttele, kelle tegemises esineb kulusid – olgu tegu korduvtellimuste, tarnijapoolsete maksete, reisikulude või muud ostudega. Loodud platvorm sobib nii väikestele kui suurtele ettevõtetele ning aitab väärtuslikku aega kokku hoida kõigil.
• Korduvad kulud Zevoy abil saavad ettevõtted regulaarselt tehtavaid makseid täielikult automatiseerida, näiteks SaaS-tööriistade, reklaamiplatvormide või pilveteenuste kaudu.
• Piiriülesed toimingud Zevoy tegutseb Eestis, Lätis Leedus ja Põhjamaades.
• Zevoy säästab aega, kuid vähendab ka vähendab raamatupidajate töökoormust. Aeg, mis kulus seni käsitsi tegusemisele, jääb üle ning inimestel on võimalik keskenduda olulisemale.

Miks ettevõtted Zevoyle üle lähevad?

• ≈86% vähem aega kviitungiga toimetamisele – 14 minuti asemel kulub sellele Zevoyga kaks minutit.
• Täielik läbipaistvus. Reaalajas tehtavad kulutused selgelt nähtavad.• Rahulolevamad töötajad. Ei mingit hüvitiste järel ootamist.
• Selge hinnasüsteem. Puuduvad lepingud, varjatud tasud. Selge ja arusaadav keskkond.

Proovi - see on minutitega töövalmis!

Lae kviitung üles → Zevoy töötleb selle koheselt → valmis. Nii kiiresti see töötabki. Platvormi kasutuselevõtt sinu ettevõttes on sama lihtne:
✅ Seadista minutitega
✅ Fikseeritud kulusid ega lepinguperioode pole
✅ Proovi Zevoyd aasta lõpuni tasuta👉 Alusta aadressil zevoy.com
Kui soovite Zevoyga lähemalt tutvuda, saate broneerida ka videokõne meie meeskonnaga. 👉 Broneerige kohtumine SIIN.
  • Zevoy kliendihaldurid (vas.) Mihkel Ansper, Risto Tõns ja Sten Valdmaa

