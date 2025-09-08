Tagasi 08.09.25, 15:36 Ettevõtjad otsivad kaoses optimismi Eksportivate ettevõtete väljavaade tuleviku suhtes on jätkuvalt ebakindel. Kaubandussõda, sõda Ukrainas ja peamiste turgude nõrkus sunnib ettevõtjaid keerulistes oludes optimismi ja võimalusi otsima, selgitavad saates „Tööandjate tund“ tippjuhid.

Tippjuhid on praegu nagu püstolreporterid, usub Glamoxi juht Virve Jõgeva.

Foto: Liis Treimann

„Tänapäevased tippjuhid on nagu püstolreporterid. Kogu aeg vaatavad, kust järgmine kuul tuleb, kas saab pihta või haavata, mida teha, kas esmaabi anda või jätta haavatu ise tegelema,“ illustreerib saates majanduse haprust valgustilahenduste tootja ASi Glamox juht Virve Jõgeva

„Samas, kõik, kes äriga tegelevad, saavad aru, et ei saa oodata seda, et nüüd näeb kümme aastat ette ja kõik on stabiilne. Õpitakse ja kohanetakse uues keskkonnas hakkama saama,“ ütleb ta.

Saates “Tööandjate tund” tuleb juttu sellest, kuidas Eesti rahvusvahelist atraktiivust investorite silmis parandada, töötajate puuduse kriisi lahendamisest, mis nõu annaksid tippjuhid majandusministrile majanduskeskkonna konkurentsivõime kasvatamiseks, maksudest ja paljust muust.

Saates on külas Glamoxi juht Virve Jõgeva, Scania Baltikumi juht Janno Karu ja Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Külli Kraner . Saatejuht on Rivo Sarapik.