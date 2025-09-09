USA tööturg osutus varem arvatust poole nõrgemaks

Varasemate andmete põhjal oli töökohti loodud umbes 1,76 miljonit.
Foto: Getty Images via AFP/Scanpix
Kuigi uuendus vähendab tööjõu hinnangulist kogumahtu vaid 0,6%, tähendab see, et lisandunud töökohtade arv oli poole tagasihoidlikum kui igakuised raportid seni näitasid. Aprillist 2024 kuni märtsini 2025 kasvas töökohtade arv keskmiselt vaid 71 000 võrra kuus varasema 147 000 asemel. Periood hõlmab nii Joe Bideni ametiaja viimast kümmet kuud kui ka Donald Trumpi ametiaja esimest kahte kuud.
USA Föderaalreservi esimees Powell viitas reedel Jackson Hole'is peetud kõnes võimaluse langetada septembris intressimäärasid. Ta märkis, et baasprognoos ja riskide tasakaalu muutumine võivad õigustada keskpanga hoiaku kohandamist.
