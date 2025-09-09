Tagasi 09.09.25, 20:35 USA tööturg osutus varem arvatust poole nõrgemaks USA majandusse lisandus märtsis lõppenud 12 kuu jooksul 911 000 töökohta vähem kui algselt teatatud, selgus USA tööstatistika büroo (BLS) aastasest revisjonist.

Varasemate andmete põhjal oli töökohti loodud umbes 1,76 miljonit.

Foto: Getty Images via AFP/Scanpix

Kuigi uuendus vähendab tööjõu hinnangulist kogumahtu vaid 0,6%, tähendab see, et lisandunud töökohtade arv oli poole tagasihoidlikum kui igakuised raportid seni näitasid. Aprillist 2024 kuni märtsini 2025 kasvas töökohtade arv keskmiselt vaid 71 000 võrra kuus varasema 147 000 asemel. Periood hõlmab nii Joe Bideni ametiaja viimast kümmet kuud kui ka Donald Trumpi ametiaja esimest kahte kuud.